а Т30 млрд профинансирует акимат Алматы МСБ в 2020 году – Сагинтаев

Алматы. 20 февраля. КазТАГ — Валентина Владимирская. На Т30 млрд профинансирует акимат Алматы малый и средний бизнес (МСБ) в 2020 году, заявил аким города Бакытжан Сагинтаев.

«В рамках СПК (АО «СПК «Алматы») образованы компании Almaty Finance, Almaty Invest, Qoldaý и «Алматы микрофинансовая организация». Мы договорились с фондом Даму (АО «Фонд развития предпринимательства «Даму») и будем выделять этим четырем компаниям на совместной проектной основе финансирование. Только наши финансовые возможности на этот год составили Т30 млрд против Т1 млрд в 2019 году», — сказал Сагинтаев на форуме Women in Business в четверг.

По его словам, акимат будет поддерживать предпринимателей малого и среднего бизнеса по процентной ставке от 2% до 7%.

«Если вы пойдете в наш новый Алматы, в нижние районы города, то возьмете кредит под 2%, если в центре будете работать – под 7%», — сказал аким Алматы.

Социально-предпринимательская корпорация (СПК) «Алматы», по его информации, изменилась.

«Мы начали выбрасывать из нее несвойственные СПК функции и привели ее в формат классического бизнеса. Сегодня в совете директоров СПК «Алматы» присутствуют ведущие бизнесмены, полностью введен бизнес-процесс, механизмы корпоративного управления, пришли руководители нового формата. И мы пошли на это сознательно, потому что надо бизнес города двигать вперед», — сказал Сагинтаев.