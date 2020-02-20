Нур-Султан. 20 февраля. КазТАГ – Казахстан ратифицировал конвенцию по борьбе с выводом прибыли из-под налогообложения, сообщает пресс-служба президента РК.

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О ратификации многосторонней конвенции по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения», — сообщили в Акорде в четверг.

Напомним, 6 февраля ратификация конвенция была одобрена

парламентом. Представляя закон в сенате, первый вице-премьер – министр финансов Алихан Смаилов пояснил, что транснациональные компании (ТНК), пользуясь положениями различных двусторонних налоговых конвенций, стараются уйти от налогообложения, вывести доходы в регионы с более льготным налогообложением. Он отметил, что многосторонняя конвенция по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, вносит изменения в двусторонние соглашения. Как пояснил глава минфина, конвенция касается доходов нерезидентов, которые они получают в Казахстане, и необходимо вести работу по противодействию уклонения от налогообложения, размывания налогооблагаемой базы и выводу капитала из страны.