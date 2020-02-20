Казахстан занял седьмое место среди стран СНГ по темпам роста ВВП

Алматы. 20 февраля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Казахстан занял седьмое место среди стран Содружества независимых государств (СНГ) по темпам роста валового внутреннего продукта (ВВП), передает корреспондент агентства.

По данным документа «Основные социально-экономические показатели стран содружества в 2019 году» межгосударственного статистического комитета СНГ, с показателем 104,3% (за январь-сентябрь 2019 года к январю-сентябрю 2018 года) Казахстан отстал от Армении и Таджикистана (107,5% за январь-сентябрь 2019 года и 107,5% за январь-декабрь 2019 года соответственно), Туркменистана – 106,3% (оценка МВФ), Узбекистана – 105,6% (за январь-декабрь 2019 года), Молдовы – 104,8% (за январь-сентябрь 2019 года) и Кыргызстана – 104,5% (за январь-декабрь 2019 года).

Сразу вслед за Казахстаном идут Украина – 104,1% (за III квартал 2019 года), Азербайджан – 102,2% (за январь-декабрь 2019 года), Россия – 101,3% (за январь-декабрь 2019 года) и Беларусь – 101,2% (за январь-декабрь 2019 года).

По продукции промышленности Казахстан с показателем 103,8% занял пятое место, пропустив вперед Таджикистан, Армению, Кыргызстан и Узбекистан, обогнав Молдову, Россию, Азербайджан, Беларусь и Украину.

По продукции сельского хозяйства Казахстан (100,9%) расположился на восьмом месте и отстал от Азербайджана, Таджикистана, России, Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана, Украины и опередил Молдову и Армению.

По инвестициям в основной капитал Казахстан с показателем 108,5% занял четвертое место, пропустив Узбекистан, Молдову и Украину, обогнав Кыргызстан, Беларусь, Армению, Россию, Азербайджан и Таджикистан.

По перевозкам грузов (без трубопроводного транспорта) Казахстан (103,6%) расположился на третьем месте и отстал от Украины и Узбекистана, опередил Кыргызстан, Армению, Таджикистан, Молдову, Россию, Беларусь и Армению.

По обороту розничной торговли Казахстан с показателем 105,8% занял шестое место, пропустив Молдову, Украину, Таджикистан, Узбекистан и Армению, обогнав Беларусь, Кыргызстан, Азербайджан и Россию.

Наибольший рост цен на промышленную продукцию (индекс цен производителей) наблюдался в Узбекистане (128,2%) и Азербайджане (118,3%), далее идут Кыргызстан (108,5%), Беларусь (104,4%), Молдова (102,6%), Казахстан (101,4%), Армения (101,4%) и Таджикистан (101,1%). Цены на промышленную продукцию упали в России (95,7%) и Украине (92,6%).

Индекс потребительских цен (один из основных индикаторов инфляции – КазТАГ) по всем странам СНГ выше 100%. Лидером по этому показателю является Узбекистан (115,2%). Сразу вслед за Узбекистаном идут Таджикистан (108%), Молдова (107,5%), Казахстан (105,4%), Украина (104,1%), Кыргызстан (103,1%), Россия (103%), Азербайджан (102,4%) и Армения (100,7%).

По всем показателям Туркменистан данные не предоставил.