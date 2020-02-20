Подозреваемый в хищении оружия из воинской части близ Шымкента сержант задержан

Нур-Султан. 20 февраля. КазТАГ – Подозреваемый в хищении оружия из воинской части близ Шымкента сержант Абылай Балгынбай задержан, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Казахстана.

«Специальной оперативной группой сотрудников МВД и КНБ военнослужащий Балғынбай Абылай Бағдатұлы 1995 года рождения, самовольно покинувший сегодня воинскую часть, похитив огнестрельное оружие, задержан. По факту хищения оружия ведется досудебное расследование по статье 291 (хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) УК РК. Проводятся необходимые следственные действия», — говорится в сообщении в четверг.

Ранее информацию о побеге солдата-срочника в Шымкенте с оружием начали распространять в мессенджерах. Сообщалось, что военный совершил кражу оружия: АК-74 – 30 единиц, 9 мм ПМ – 27 единиц, патроны АК – 420 единиц, патроны к ПМ – 48 единиц, травматический ПМ – одна единица. Позже сведения о побеге контрактника и пропаже оружия подтвердили в минобороны РК. В МВД, комментируя ситуацию, отмечали, что на поиски беглеца были подняты гарнизоны Шымкента и Туркестанской области, а также Нацгвардия.