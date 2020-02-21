Рост цен на мясо в Казахстане вполне понятен, факторов очень много – МСХ

Нур-Султан. 21 февраля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Рост цен на мясо в Казахстане вполне понятен, факторов очень много, заявил заместитель директора департамента инвестиционной политики министерства сельского хозяйства (МСХ) РК Шаймерден Ахметов.

«Факторов роста цен (на мясо – КазТАГ) очень много, и каждый фактор оказывает определенное влияние. Но никто не скажет, что «этот фактор 10%, этот – 50%», «фактор сняли – на 10% снизилась (цена на мясо – КазТАГ)» – так не бывает. В таких масштабах рассчитать это невозможно, такой формулы нет. Конечно, это будет влиять в определенной степени, и разные другие факторы тоже влияют», — сообщил Ахметов в пятницу в кулуарах расширенного заседания коллегии МСХ РК.

Он отметил, что «на содержание скота, на производство самого мяса расходы увеличились».

«Как мы хотим, чтобы (цены на мясо – КазТАГ) они пошли назад (на уменьшение – КазТАГ)? Крестьянин потратил, он не может себе в убыток работать. Соответственно, вполне понятен этот рост (цен на мясо – КазТАГ)», — пояснил замдиректора департамента.

Также Ахметов не ожидает снижения цен на мясо из-за запрета вывоза живого скота заграницу.

Напомним, 20 февраля в министерстве сельского хозяйства (МСХ) РК заявили, что сообщения о резком скачке цен на мясо в Казахстане «некорректны».