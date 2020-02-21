Стандарт полицейского Казахстана пообещали утвердить «в ближайшее время»

Нур-Султан. 21 февраля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Стандарт полицейского Казахстана утвердят в ближайшее время, заявил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев.

«В ближайшее время будет утвержден стандарт полицейского. Он устанавливает основные требования к профессиональным и личным качествам полицейских, а также базовые стандарты поведения, которых необходимо придерживаться в различных ситуациях», — сообщил Тургумбаев в пятницу во время правительственного часа в сенате.

По его словам, данный стандарт «будет настольной книгой любого полицейского».