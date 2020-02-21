В экспорте Казахстана относительный порядок 21.02.2020 12:00 Владислав ЮРИЦЫН Экономика 121 0 Экономический обозреватель Сергей Домнин о конъюнктуре на нефть, железо, медь, уран и зерно Похожие материалы: Более 30% республиканских трасс закрыто в семи областях Казахстана из-за непогоды Движение закрыто на участках трех автодорог Казахстана из-за непогоды Изменился порядок совместных мер по экономической стабилизации государств ЕАЭС Движение закрыто на 20 участках автотрасс Казахстана из-за непогоды На 1,3% выросла за год численность населения Казахстана