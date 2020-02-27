Нур-Султан. 27 февраля. КазТАГ – 61% опрошенных казахстанцев недовольны действующей системой защиты прав потребителей, сообщается в концепции государственной программы развития торговли РК на 2021-2025 годы, представленной министерством торговли и интеграции.

«Анализ проведенных социологических исследований показывает, что более половины опрошенного населения (61%) не удовлетворены действующей системой защиты прав потребителей. По мнению респондентов, основная доля некачественных товаров приходится именно на товары импортного производства – 86%», — говорится в концепции.

В разрезе продовольственных и непродовольственных товаров наибольшее количество некачественных товаров приходиться на изделия из мяса, рыбу и рыбные изделия, кисломолочные продукты. Среди непродовольственных товаров больше всего некачественных в категории одежда и обувь.

«69% от общего количества поступивших обращений потребителей приходится на сферу финансовых услуг. Вместе с тем, большое количество обращений было касательно предоставления торговых и медицинских услуг», — отметили в ведомстве.

Как отмечается, критичным является ежегодное снижение уровня доверия у 51% населения к органам власти в сфере защиты их прав. Вместе с тем, большинство граждан (64%) отметили о нежелании отстаивать свои права, что связано с безнаказанностью бизнеса и нежеланием доказывать кто прав – кто виноват.

«В целях выявления пробелов и противоречий в законодательных и других правовых актах, создающих условия и являющихся причинами системного нарушения прав потребителей, министерством предполагается проведение анализа жалоб граждан о нарушении их потребительских прав. Министерство будет проводить анализ обращений, поступивших в центральные государственные и местные исполнительные органы», — сказано в документе.