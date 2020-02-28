Нур-Султан. 28 февраля. КазТАГ- Азиза Жамалиева. Более 4 тыс. жалоб на качество оказания медпомощи поступает ежегодно от казахстанцев, сообщила заместитель председателя комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг (КККБТУ) министерства здравоохранения (МЗ) РК Лаура Ахметниязова.

«В комитет ежегодно поступает более 4 тыс. жалоб от граждан на качество оказания медпомощи, из них 70% составляют жалобы на качество лечения и нарушение этики», — сообщила Ахметниязова в пятницу.

Также она добавила, что в рамках госпрограммы развития здравоохранения на 2020-2025 годы имеются индикаторы, достижение которых напрямую зависит от качества медицинских услуг.

«Показатель удовлетворенности качеством медпомощи к 2025 году должен достигнуть 65%, в 2019 году – 48,13% и показатель аккредитованных поставщиков медуслуг к 2025 году должен составить 70%, сейчас он составляет 33%. В этой связи считаю важным выработать меры по их поэтапному достижению», — резюмировала Ахметниязова.