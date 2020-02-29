Токаев выразил уверенность в справедливом рассмотрении прошения Джакишева об УДО

Алматы. 29 февраля. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в справедливом рассмотрении прошения Джакишева об условно-досрочном освобождении, сообщает informburo.kz.

«Данный вопрос находится исключительно в компетенции суда. Мне, конечно, известно, что Джакишев неоднократно обращался с просьбой об условно-досрочном освобождении по состоянию здоровья. 3 марта состоится заседание суда первой инстанции. Давайте дождемся его решения, которое, я уверен, будет справедливым», — сказал в субботу Токаев.

Напомним, 12 марта 2010 года суд признал Джакишева виновным в коррупции и приговорил к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Экс-глава «Казатомпрома» отбывает наказание в Восточно-Казахстанской области. За это время у него значительно ухудшилось здоровье.

Ряд ведущих международных правозащитных организаций, а также государственных органов ряда западных стран считают Джакишева политическим заключенным.