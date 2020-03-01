Срок применения усиленных мер профилактики коронавируса продлили в РК

Алматы. 1 марта. КазТАГ — Срок применения усиленных мер профилактики коронавируса продлили в Казахстане.

«С 1 марта вступило в силу Постановление главного санитарного врача Казахстана «О дальнейшем усилении мер профилактики коронавирусной инфекции в Республике Казахстан». Так, определены три классификации проведения противоэпидемических мероприятий с учетом уровня распространения коронавируса в странах пребывания», — сообщается в всокресенье на заседании Регионального штраба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции под председательством заместителя акима Алматы Ержана Бабакумарова.

Уточняется, что 1 категория – КНР, Иран – карантин на 14 дней с изоляцией в специально отведенных помещениях с последующим медицинским наблюдением в организациях первичной медико-санитарной помощи в течение 10 дней после выписки; Гонконг, Макао, Тайвань, Южная Корея, Япония, Италия – домашний карантин с ежедневным наблюдением медицинским работником с последующим медицинским наблюдением в течение 10 дней.

2 категория – Сингапур, Тайланд, Азербайджан – наблюдение медицинским работником с ежедневным посещением в течение 14 дней с последующим наблюдением путем обзвона в течение 10 дней.

3 категория – Германия, США, ОАЭ, Великобритания, Франция, Бахрейн, Кувейт, Испания, Малайзия — наблюдение медицинским работником путем обзвона в течение 24 дней со дня пересечения границы РК.

«Медицинские организации города готовы к выполнению своих функциональных обязанностей по недопущению распространения коронавирусной инфекции. С медицинскими кадрами города проведена подготовительная работа, медицинские сотрудники в полной мере готовы к реализации мероприятий по недопущению коронавирусной инфекции», — сказал руководитель управления общественного здоровья города Алматы Тлеухан Абилдаев.

В мегаполисе обеспечен контроль по всем транспортным направлениям. Особое внимание уделяется проведению профилактических и противоэпидемических мероприятий на территории международного аэропорта. Все лица, прибывающие из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, находятся на контроле эпидемиологов. Кроме того, в аэропорту города Алматы дополнительно развернут новый транзитный зал для пассажиров 1 категории.

«За прибывающими лицами мы проводим постоянное медицинское наблюдение», — сказала руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Алматы Айзат Молдагасимова.