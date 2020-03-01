Токаев дунганской диаспоре: Ваши дети должны знать казахский и русский языки

Нур-Султан. 1 марта. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал представителей дунганской диаспоры обучать детей казахскому и русскому языкам, сообщает пресс-служба Акорды.

«Ваши дети должны изучать казахский язык, знать русский и родной дунганский язык. Государство будет оказывать всяческую помощь в развитии вашей культуры, сохранении обычаев. В то же время очень важно, чтобы ваши люди знали государственный язык. Особенно те, кто живет в сельской местности», — сказал Токаев в воскресенье на встрече с представителями дунганской диаспоры в Кордайском районе.

Президент отметил, что Казахстан является территорией дружбы, мира и согласия, общей родиной для представителей всех этнических групп. В самые трудные годы казахская земля приняла все народы, которые в силу разных исторических обстоятельств оказались здесь.

«Произошедшие трагические события должно остаться позади. Впереди нас ожидает совместная жизнь, совместное созидание. Мы должны извлечь уроки. Никогда раньше такого не было. Это упущение, в том числе и властных структур. Поэтому практически в тот же день я сменил все руководство области, в том числе руководство правоохранительных органов», — сказал глава государства.

Токаев подчеркнул, что Правительственная комиссия во главе с Бердибеком Сапарбаевым будет работать для того, чтобы восстановить все объекты и решить социальные вопросы. Ситуация в регионе будет оставаться под пристальным вниманием. Президент призвал представителей дунганской диаспоры воспитывать молодежь с уважением к культуре каждого народа, уважать казахский язык и государственные символы Казахстана. Также он указал на то, что у молодых людей есть хорошие перспективы работать по всему Казахстану, а не только в нескольких селах одного Кордайского района.

«Казахстан – большая и богатая страна. На севере у нас есть плодородные земли. Почему мы должны оставаться на одном месте? Направляйте своих детей на север, на восток. Казахстан – огромная страна. Север, запад, юг, восток – везде для ваших детей открывается возможность работать и зарабатывать деньги», – заявил Токаев.

Глава государства призвал собравшихся сделать все, чтобы эта трагедия никогда не повторилась. Перед новым руководством правоохранительных органов региона поставлены задачи обеспечить порядок и безопасность жителей, а также пресечь преступность.

На встрече также выступил почетный гражданин Кордайского района Шисыр Динласон, который выразил благодарность казахскому народу, в свое время приютившему дунган, за гостеприимство и милосердие. Ветеран труда сказал, что местные дунгане с большим сожалением отнеслись к произошедшим событиям и приносят свои извинения.

Учитель казахского языка и литературы сельской школы Сортобе Эдик Суларов рассказал о своем большом стремлении учить местных детей государственному языку и истории Казахстана, обычаям и традициям казахского народа.