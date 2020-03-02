«Касым-Жомарт Токаев: Все национальности, проживающие в Казахстане по сути являются единой нацией». «Почему культура в Казахстане, а вместе с ней и общество деградируют?». «Гендерные квоты в Парламенте – ширма или решение «женского вопроса»?»

Сетевой Казахстан 2 марта 2020г.

LITER . KZ . ««Это потрясение для нашего народа». Токаев встретился с жителями Кордайского района» — Касым-Жомарт ТОКАЕВ встретился с жителями Кордайского района. Президент отметил, что его рабочая поездка в Кордайский район приурочена к Дню благодарности, но он прибыл не дня участия в торжественных мероприятиях, а для того, чтобы обсудить с местными жителями сложившуюся в регионе ситуацию — «Известно, что в районе есть люди, которые активно занимались контрабандой. Участвовать в этом бизнесе хотела и другая группировка. Одним словом, из-за контроля над источниками незаконных доходов возник конфликт между двумя криминальными группами. В результате пострадало много людей, 11 человек погибли. Об этом надо прямо сказать. Теперь перед правоохранительными органами стоит задача наказать в строгом соответствии с законом всех преступников, независимо от них национальности. Без этого мы не сможем навести порядок в стране».

INFORMBURO . KZ . «Касым-Жомарт Токаев: Все национальности, проживающие в Казахстане по сути являются единой нацией» — Эксклюзивное интервью президента Республики Казахстан К.К.ТОКАЕВА информационно-аналитическому порталу informburo.kz — Учитывая большой общественный резонанс, я внимательно ознакомился с этим делом. С уверенностью могу утверждать, что, к сожалению, активист Агадил скончался в результате сердечной недостаточности. Утверждать обратное – значит пойти против правды. Кем бы ни был покойный, каких бы взглядов ни придерживался, он прежде всего человек. Человеческая жизнь уникальна и бесценна. Все мы подчиняемся воле Всевышнего. Иманды болсын.

Мне, конечно, известно, что Джакишев неоднократно обращался с просьбой об условно-досрочном освобождении по состоянию здоровья. 3 марта состоится заседание суда первой инстанции. Давайте дождёмся его решения, которое, я уверен, будет справедливым.

REZONANS . KZ . Айкын КОНУРОВ – «О нациестроительстве» — С большим интересом прочитал интервью Президента Токаева, особенно, о разнице между понятиями слов «национальность» и «нация». Касым-Жомарт Кемелевич в своем интервью сказал, что: «Все национальности, этнические группы, проживающие здесь, по сути, являются единой нацией. За рубежом нас знают, как “казахов”, поскольку в названии нашего государства звучит именно это слово». К сожалению, на протяжении долгого периода населению доступно не разъясняли, что, в формировании нациестроительства в Казахстане, ключевой является идея гражданской нации, а единственным национализмом может быть только государственный или гражданский национализм. И только с такой точки зрения обретают смысл такие понятия, как национальные интересы, национальная безопасность, национальные проекты.

CAMONITOR . KZ . «Казахстан и Россия: где простым людям живется лучше?» — Казахстан давно позиционирует себя как лидера социально-экономических реформ в СНГ. И, действительно, довольно долгое время мы «держали марку», по праву считаясь одной из самых продвинутых в этом плане евразийских стран. Но сегодня все больше убеждаемся в том, что «колосс» стоял на глиняных ногах, которые теперь подкосились.

«Почему культура в Казахстане, а вместе с ней и общество деградируют?» — О том, что казахстанское общество деградирует, говорят многие. И это самое страшное, что может произойти со страной, которая, казалось бы, еще недавно переживала бурный культурный и научно-интеллектуальный подъем… Причем восстановить былые позиции будет непросто, да и, как считает историк Нуртай МУСТАФАЕВ, практически невозможно — Увы, но в нашей стране культура, причем во всех ее измерениях, потерпела сокрушительное фиаско! Речь идет, прежде всего, о крайне низком качестве образования, получаемого в школах и вузах, заброшенности науки и ученых, падении уровня многих видов искусства и вымершей де-факто литературе. Даже в таких массовых видах культуры, как эстрада, кинематограф, мы видим лишь подражательство — нелепые попытки имитировать «звезд» российской и мировой поп-индустрии.

IA — CENTR . RU . Газиз АБИШЕВ – «Казахстан: Гендерные квоты в Парламенте – ширма или решение «женского вопроса»?» — Во-первых, нарушается принцип естественной политической конкуренции. Парламент формируется на конкурентной основе, и, если гендерный фактор действительно интересует избирателей, они естественным образом будут отдавать предпочтение партиям, выдвигающим на первый план женщин. В таком случае, значимая доля женщин станет конкурентным преимуществом и партии начнут наращивать эту долю. Если же этого не происходит, значит запрос не так велик, и введение квоты ущемляет права избирателей, ведь им предоставляется не естественный политический выбор, а подкорректированный.

EXPERTONLINE . KZ . «Перекрыть стенкой» — Казахские национал-патриоты не перестают обсуждать возможность «крымского сценария» в отношении северных регионов Казахстана. Сторонники интеграции с Россией убеждены, что Москва жизненно заинтересована в союзничестве с Казахстаном. А тем временем в самой России появляются и совершенно иные настроения. И, при сегодняшней их маргинальности, на них стоит обратить внимание – политика, как известно, вещь переменчивая. Недавно кандидат экономических наук, старший научный сотрудник лаборатории институциональных проблем Института Гайдара Сергей ЖАВОРОНКОВ в эфире РБК заявил, что вдоль границ двух стран надо строить стену, как между США и Мексикой. Свою мысль он объяснил в нашем интервью — За этим стоит мнение, что некоторые страны Центральной Азии не отличается большой политической стабильностью.

FORBES . KZ . «Если завтра коронавирус» — Чем грозит Казахстану распространение заболевания, которое держит в страхе весь мир? На этот вопрос свой ответ дает политолог, директор Группы оценки рисков Досым САТПАЕВ — Если речь идет о подготовке к разного рода эпидемиям, то нужно быть реалистами и понимать, что количество пандемий в мире будет только увеличиваться, и на смену коронавирусу обязательно придут другие, возможно, более опасные инфекции. Все это указывает на то, что в Казахстане давно уже необходимо наличие собственной высокопрофессиональной инфраструктуры по борьбе с биологическими угрозами, по разработке вакцин и подготовке казахстанских вирусологов. А на всех уровнях государственной власти должна быть «черная папка» на случай таких форс-мажорных ситуаций, в которой должен содержаться четкий алгоритм антикризисных действий центральных и местных властей для более правильного и эффективного реагирования на возникшую проблему.

PLATON . ASIA . «О латинизации казахского языка» — Переход казахского языка на латинскую графику необходим прежде всего потому, что наша страна пытается принимать активное участие в разных процессах глобализирующегося мира. Наше «старое» общество уже не то, какое оно было в Советском Союзе. Советские ценности начинают сменяться ценностями глобализации. Поэтому русский язык из года в год уступает позиции языка ознакомления с культурными и другими достижениями всего мира не только в Казахстане, но и в других частях постсоветского пространства.

TIME . KZ . «Гульжан СУГИРБАЕВА, и.о. ректора ЮКГПУ: Из-за действий Анар Каирбековой мы потеряли свою репутацию» — На днях в нашей газете было опубликовано интервью возмутительницы спокойствия в сфере отечественного образования Анар КАИРБЕКОВОЙ. Экс-ректор Южно-Казахстанского государственного педагогического университета рассказала свою версию, почему ее уволили из вуза, и высказала претензии бывшим подчиненным (см. “Время” от 20.2.2020 г.). После этого на связь с редакцией вышла исполняющая обязанности ректора ЮКГПУ Гульжан СУГИРБАЕВА, поделившаяся своим мнением по поводу сотрудничества с Анар Каирбековой.

«Сельская депрессия» — За последние три года в развитие агропромышленного комплекса государство вложило 2 триллиона тенге. Однако бешеные вливания и многочисленные реформы так и не вывели отрасль из стагнации. Народ уезжает из сел из-за нищенских зарплат. 80 процентов экспортируемой продукции состоит из сырья, тогда как готовые продукты Казахстан по большей части импортирует. Над тем, как реанимировать отечественное сельское хозяйство, депутаты, фермеры и представители уполномоченных госорганов ломали голову на парламентских слушаниях в сенате — Сегодня никого не удивить утверждением, что, несмотря на общий рост доходов, люди на селе живут, мягко говоря, небогато. Может, поэтому и сельское хозяйство как отрасль буксует в нашей стране? — без лишних предисловий заявила председатель сената Дарига НАЗАРБАЕВА.

«Айдарбек ХОДЖАНАЗАРОВ: “Виновен ли Розинов? И что теперь делать?”» — Гендиректор сельскохозяйственного холдинга “Олжа Агро” Айдарбек ХОДЖАНАЗАРОВ отвечает на вопросы о самом громком судебном процессе в отношении своего коллеги — основателя группы компаний “Иволга-Холдинг” Василия РОЗИНОВА. Страсти вокруг суда над известнейшим костанайским бизнесменом накалены до предела. Несколько дней назад он, обвиняемый в крупном мошенничестве, произнес последнее слово, и суд удалился в совещательную комнату. Гособвинение потребовало назначить Розинову наказание в виде шести с половиной лет лишения свободы, защита — прекратить его уголовное преследование.

KURSIV . KZ . «В зарубежных арбитражных судах ожидают рассмотрения сразу несколько исков против Казахстана» — Утром во вторник, 25 февраля, Министерство юстиции на своем официальном сайте опубликовало очередную сводку новостей о сражениях правительства Казахстана в международных арбитражных судах. Одно сообщение было позитивного плана, другое – не совсем. Из хорошей новости, появившейся с приличным опозданием, следовало, что еще 3 декабря 2019 года Арбитражный трибунал Международного арбитражного центра в Сингапуре вынес решение в пользу Республики Казахстан по иску турецкой компании Tasyapi Insaat Taahhut Sanayi Ve Ticaret AS.

EXCLUSIVE . KZ . «Сможет ли общество противостоять рейдерству?» — Об обещанных мистером ПОМПЕО американских инвестициях можно забыть, пока в стране происходит судебный беспредел и рейдерские захваты. Более того, из страны могут уйти и казахстанские производители, так как административный ресурс и судебный беспредел, мягко говоря, не дают бизнесменам развернуться. К ним периодически добавляются так называемые банкротные управляющие, по повадкам более похожие на рейдеров лихих 90-х. Их жертвой оказался известный столичный предприниматель Марат НАБИЕВ, но уезжать из страны он не собирается, а наоборот, призывает объединиться в борьбе и создать антирейдерское движение.

«Почему нашу культуру сотрясают скандалы?» — Кино – лишь отражение общих процессов в стране, — считает киновед Гульнара АБИКЕЕВА. — Тридцать лет независимости – это хороший срок. С одной стороны, мы уже вошли в рынок, и в какой-то степени научились относиться к кино как бизнесу, о чем говорят хорошие бокс-офисы наших коммерчески успешных картин. С другой стороны, мы понимаем, что строим социально-ответственное государство. И на кино, как на инструмент идеологии, тем же государством выделяются деньги. То, что кинематографисты хотят, чтобы этот процесс был открытым, естественно. Отсюда и возникают скандалы.

EHONEWS . KZ . «Каиргали Конеев: Кодекс «О здоровье народа» независимому Казахстану навязывают извне!» — В Казахстане сейчас бурно обсуждается Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения», против которого выступают гражданские активисты и отдельные врачи. По их мнению, Кодекс внедряется извне, что подстегнет процесс приватизации медицинских учреждений и принятия американских стандартов в системе здравоохранения. Они даже намерены устроить митинги протеста в шести регионах страны с требованием отставки главы Минздрава Елжана БИРТАНОВА. Известный врач и общественный деятель Каиргали КОНЕЕВ ответил на вопросы «Эхо Казахстана», прокомментировав нынешнюю ситуацию с обсуждением данного Кодекса.

365 INFO . KZ . «Суды отдали часть полномочий нотариусам — и создали хаос» — Суды устали разбирать иски поставщиков коммунальных услуг — воды, электричества и т. д. — к жильцам и… Дали возможность быстро выносить решения по таким делам нотариусам. Результат получился неоднозначный. Минюст и Республиканская нотариальная палата масштабы проблемы отрицают.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Миф разбился о быт: плохой сервис, «авторские права» и астрономические цены» — Производство сельхозтехники в Казахстане отечественными предприятиями, безусловно, набирает обороты. С этой стороны все как раз развивается, пусть медленно, но верно. А производительность на казахстанских заводах, изготавливающих сельхозоборудование, посевные и уборочные комплексы прямо коррелируется с обновлением парка сельхозмашин в малых фермерских хозяйствах. В то же время, большие мировые концерны, такие, например, как «John Deer» и «Class» откровенно не спешат, а то и прямо отказываются строить и размещать свои производственные мощности в Казахстане, что могло бы резко нарастить объемы выпускаемого технологического оборудования для АПК внутри страны.

CARAVAN . KZ . «Воры в законе развала Советского Союза не признают» — Представители транснациональной преступности на просторах бывшего СССР вновь обратили свои взоры на Казахстан: один из самых богатых и влиятельных воров в законе по прозвищу Гули – Надир САЛИФОВ – не оставляет попыток усадить в кресло смотрящего в нашей республике своего протеже – Дикого Армана. Однако другим, не менее влиятельным ворам в законе, эта идея явно не понравилась. Кроме того, к самому Гули имеются вопросы у его коллеги по криминальному цеху, тоже законника, Шакро Молодого. В настоящее время МВД и КНБ также стремятся не допустить назначения Дикого Армана смотрящим по Казахстану.

AZATTYQ . ORG . «Задержания, оцепление, перекрытые улицы. 1 марта в Казахстане» — В день объявленных несколькими оппозиционными группами митингов в казахстанских городах задержаны десятки людей. Подступы к площадям, зданиям акиматов оказались перекрытыми.

«Новый главред «Жас Алаша» отказался публиковать статью. Журналисты уволились» — Несколько журналистов республиканской газеты «Жас Алаш», которая выходит на казахском языке и известна как издание, «открыто освещающее действия властей», покинули коллектив после того, как новый редактор не выпустил статью об антиправительственных митингах. Есдаулет КЫЗЫРБЕКУЛЫ, автор не вышедшей статьи о митинге — Мы пришли к выводу, что газета уже не будет такой свободной, как прежде, учитывая, что новый главный редактор «Жас Алаша» Кайрат Матреков работал в органах внутренних дел.

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