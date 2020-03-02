Казахстан ограничил сообщение со странами Азии из-за коронавируса

Нур-Султан. 2 марта. КазТАГ – Валентина Владимирская. Сообщение Казахстана со странами Азии из-за коронавируса ограничено или приостановлено, сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев.

«Рейсв Сеул сокращается до трех рейсов. Рейсы по маршруту «Алматы-Тегеран» авиакомпанией Mahan Airlines приостановлены с 1 марта. Также с 5 марта приостанавливается рейс «Нур-Султан-Баку». Рейс «Алматы-Баку» ограничиваем с пяти до одного, «Актау-Баку» — с семи до одного. Авиамаршрут «Нурсултан-Токио» ограничиваем с двух до одного рейса», — сказал Камалиев на заседании правительства в понедельник.

По его словам, в связи с приостановлением данных рейсов пассажиры, имеющие билеты с 1 марта на вышеуказанные рейсы, могут оформить возврат авиабилетов по месту их приобретения без штрафных санкций в полном объеме.

По автомобильному транспорту с 27 января все 13 регулярных автобусных маршрутов с Китаем, поданным вице-министра, приостановлены. В настоящее время в среднем в сутки осуществляет проезд до 20 автомобильных транспортных средств только в приграничной зоне до склада временного хранения.

«Все водители, пересекающие границу сКитаем, находятся под наблюдением врачей, по месту проживания», — сказалКамалиев.30 января 2020 года стало известно, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем. 6 февраля почтовое сообщение с Китаем приостановила «Казпочта». С 1 марта Казахстан сокращает авиарейсы в Южную Корею и Иран.

Также сообщалось о закрытии из-за коронавируса Международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос». Изначально МЦПС был закрыт до 15 февраля, позднее решение о закрытии МЦПС продлили до конца февраля, а затем – до середины марта.