Предприниматели в индустриальной зоне Алматы должны строить или освободить землю

Алматы. 2 марта. КазТАГ – Валентина Владимирская. Предприниматели, ранее получившие землю в индустриальной зоне Алматы, должны что-то строить на этой земле или освободить участок, заявила член регионального координационного совета (РКС) по рассмотрению проектов, которые предполагаются размещать в индустриальной зоне Любовь Худова.

«Вялотекущая» позиция предыдущего акимата (акима Алматы Бауыржана Байбека – КазТАГ) привела к тому, что предприниматели не знали, стоит ли строить что-то в индустриальной зоне. Сейчас же каждую неделю РКС собирается, рассматривает очередь на землю людей, которые хотят развивать на этой земле какое-то дело. Предпринимателям, «зарезервировавшим землю», говорят, чтобы или там что-то строил, или освобождал землю», — сказала Худова корреспонденту МИА КазТАГ в понедельник.

По ее словам, многие взяли в индустриальной зоне землю и забыли про нее – зарезервировали на всякий случай.

«Сейчас предприниматели поверили, что акимат вкладывает в зону – подводит электричество и все коммуникации и они сейчас борются за каждое место», — сказала член РКС.

Она отметила, РКС рассматривает бизнес с точки зрения того, насколько он в индустриальной зоне нужен.

«Не хотелось бы, чтобы предприниматели открывали бизнес, а потом он простаивал. Земля – это государственный ресурс, который предоставляется бесплатно и сегодня может быть направлен на развитие», — подчеркнула Худова.

Далее она привела примеры проектов, исключенных из реестра участников «Индустриальная зона Алматы».

«Например, проект ТОО «Medical House Akzhol» по строительству завода медицинских препаратов стоимостью Т635,3 млн, инвесторами (которого являлись – КазТАГ) ТОО «Ак жол Алматы строй» и Precise Chtmipharma PVT. Ltd, решением РКС исключен из реестра участников «Индустриальная зона Алматы» и лишен участка 2,5 га. Также решением РКС исключен из реестра участников «Индустриальная зона Алматы» и лишен участка 10,8 га проект ТОО «Grand Food» по строительству фабрики мороженного стоимостью Т4,2 млрд собственными средствами и (предполагаемым – КазТАГ) кредитом АО «Народный банк Казахстана», но вложенными – Т52,5 млн», — перечислила член РКС.

Она отметила, что теперь площадка индустриальной зоны заполняется, хотя простояла лет 10.

Также член РКС сообщила, что есть еще случаи, когда, например, компания уже получила землю, но у нее не готов бизнес-план, не проработана концепция или нет инвестиций, ведь на 100% рассчитывать на заемные средства – маловероятно, поэтому заявки на землю рассматриваются всесторонне.

«Компаниям дают шанс, предположим, полгода, чтобы они или начинали строить, или ушли и освободили место для других», — резюмировала Худова.