Запрет на въезд граждан Ирана в Казахстан не коснется дипломатов – МИД РК

Нур-Султан. 2 марта. КазТАГ – Владимир Радионов. Запрет на въезд граждан Ирана в Казахстан не коснется дипломатов, сообщил первый заместитель министра иностранных дел РК Шахрат Нурышев.

«Если вы внимательно читали постановление главного санитарного врача РК, там есть исключение для владельцев дипломатических служебных паспортов и членов официальных делегаций», — сказал Нурышев на пресс-конференции в понедельник, отвечая на вопрос, коснется ли запрет на въезд граждан Ирана в Казахстан иранских дипломатов.

Также он не подтвердил информацию, что в марте в Нур-Султане пройдет очередной раунд переговоров по Сирии, где принимают участие дипломаты Ирана.

«Это было намерение по итогам декабрьской встречи в рамках Астанинского процесса. Страны-гаранты пока не подтвердили конкретную дату этого мероприятия, поэтому мы будем ожидать конкретных предложений и потом принимать меры», — добавил Нурышев.

Как сообщалось ранее, с 5 марта Казахстан ограничивает сообщение со странами Азии, а также сокращает авиарейсы с Азербайджаном и вводит запрет на въезд в РК гражданам Ирана. Также стало известно, что более 95 тыс. казахстанцев находятся в странах, где зафиксирован коронавирус.

30 января 2020 года стало известно, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем. 6 февраля почтовое сообщение с Китаем приостановила «Казпочта». С 1 марта Казахстан сокращает авиарейсы в Южную Корею и Иран.

Также сообщалось о закрытии из-за коронавируса Международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос». Изначально МЦПС был закрыт до 15 февраля, позднее решение о закрытии МЦПС продлили до конца февраля, а затем – до середины марта.