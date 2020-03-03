Расширение участка трассы у рынка «Алтын Орда» близ Алматы обещают завершить в 2020 году

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Алматы. 3 марта. КазТАГ – Расширение участка трассы у рынка «Алтын Орда» близ Алматы планируется завершить в 2020 году, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

«В рамках капитального ремонта будут продолжены работы по реализации значимых объектов, в том числе перевод автодорог Западно-Казахстанской области протяженностью 280 км на асфальтобетонное покрытие. Также в текущем году планируется завершить уширение участка автодороги в районе рынка «Алтын Орда» вблизи Алматы», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

Таким образом, добавили в МИИР, доля автодорог республиканского значения в хорошем и удовлетворительном состоянии в 2020 году будет доведена до 89%, а протяженность дорог I и II-технической категории увеличится до 36%.

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