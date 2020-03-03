Расследование проведено после ограничения подачи света жителям четырех областей РК

Нур-Султан. 3 марта. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Расследование проведено после ограничения подачи света жителям четырех областей Казахстана.

«Комитетом атомного и энергетического надзора и контроля министерства энергетики Республики Казахстан по факту возникновения технологического нарушения произошедшего 9 февраля проведено расследование», — сообщили в пресс-службе минэнерго во вторник.

В ведомстве напомнили, что «неблагоприятные метеоусловия в районе ПС-500 кВ «ЮКГРЭС», сильная пыльная буря со скоростью ветра более 30 метров в секунду стали причиной технологического нарушения, вследствие чего было ограничение электрической энергии в Алматинской, Кызылординской, Жамбылской и Туркестанской областях».

«По результатам расследования комиссией были выданы АО «KEGOC» организационные и технические мероприятия по своевременному оповещению органа государственного энергетического надзора и контроля о подобных технологических нарушений», — резюмировали в минэнерго.

Напомним, 9 февраля МИА КазТАГ сообщило, что жителям четырех областей Казахстана ограничили подачу света. В этот же в минэнерго РК сообщили, что по линии АО «KEGOC» режим подачи электроэнергии восстановлен.