Туменова: принудительное лечение наркоманов – пустая трата бюджетных денег

Алматы. 3 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. Принудительное лечение наркоманов – пустая трата бюджетных денег, считает президент Общественного фонда «Аман Саулык» Бахыт Туменова.

«Принудительно лечить наркозависимого человека или зависимого от алкоголя – это все равно, что сжигать народные деньги, деньги налогоплательщиков. Это бесполезно. Если он не пришел по доброй воле, сам не пришел к решению бросить, то бесполезно их содержать там, платить врачам, медицинскому персоналу, охране», — сказала Туменова агентству КазТАГ во вторник.

Она предложила давать наркозависимым и алкоголикам, совершившим преступления, выбор – или лишение свободы, или добровольное лечение.

«Здесь подход должен быть другой. Если человек в состоянии наркотического или алкогольного опьянения совершает какие-то преступления – дома устраивает скандалы, идет на кражи и так далее, его нужно привлекать к административной или уголовной ответственности и дать ему выбор: или он отбывает срок, или он добровольно идет лечиться от зависимости. И он должен соблюдать режим. Как только он нарушает режим, покупает водку или наркотики, тогда вступает в силу решение суда», — предложила она.

Как сообщила Туменова, среди стран Центральной Азии Казахстан занимает первое место по уровню потребления спиртных напитков.

«Количество наркоманов во всем мире, и в Казахстане, меньше не становится. А алкоголики в целом пить стали меньше. Но если взять показатели по Центральной Азии, то Казахстан на первом месте по количеству потребления спиртного», — уточнила она.

По ее словам, запретительные меры в борьбе с зависимостями неэффективны.

«Просто запрет ничего не дает. Просто запрет наркотиков, просто запрет табака, просто запрет алкоголя. Природа не любит пустоты. Если люди не изменились, они будут искать дешевую продукцию, и мы откроем ворота для контрабанды – будь то табак, наркотики, или контрафактный алкоголь», — добавила Туменова.

Она отметила, что более эффективными будет пропаганда вреда наркотиков, курения и алкоголя среди подростков, чтобы у них не возникало желания пробовать такие вещества, а также изменение культуры употребления спиртных напитков.