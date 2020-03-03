Шымкент. 3 марта. КазТАГ – Жителя Шымкента задержали по подозрению в распространении ложной информации о коронавирусе, сообщает пресс-служба департамента полиции (ДП) города.

«Сотрудниками управления полиции Аль-Фарабийского района установлен житель города, который во время проведения департаментом по чрезвычайным ситуациям пожарно-тактического занятия записал видеообращение с ложной информацией про выявление больного коронавирусом в ТРЦ «Шымкент Плаза» и распространил по мессенджеру WhatsApp. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом COVID-19, составляет более 90 тыс. человек, летальных случаев – около 3,1 тыс., выздоровели – порядка 45 тыс. человек.

30 января 2020 года стало известно, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем. 6 февраля почтовое сообщение с Китаем приостановила «Казпочта». С 1 марта Казахстан сокращает авиарейсы в Южную Корею и Иран.

Также сообщалось о закрытии из-за коронавируса Международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос». Изначально МЦПС был закрыт до 15 февраля, позднее решение о закрытии МЦПС продлили до конца февраля, а затем – до середины марта.