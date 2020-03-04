Алматы. 4 марта. КазТАГ — 11 проектов почти на Т40 млрд планируют запустить в индустриальной зоне Алматы в 2020 году, сообщает пресс-служба ТОО «Индустриальная зона Алматы».

«В 2020 году на территории индустриальной зоны Алматы планируется запуск 11 проектов на сумму Т39,7 млрд с созданием 1575 рабочих мест», — говорится в сообщении в среду.

Также сообщается, что в ближайшие годы ожидается запуск предприятий по производству металлоконструкций, переработке шин, молочной и сырной продукции, медицинских изделий, систем газового пожаротушения, подгузников, пластиковых профилей, аксессуаров для стеклопакетов, алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления, транспортно-логистических и распределительных центров.

Вместе с тем дополнительно прорабатываются потенциальные проекты на общую сумму Т195,6 млрд: по производству изоляционных и кровельных материалов стоимостью Т26,6 млрд, по производству дождевальных установок, предоставление услуг горячего цинкования стоимостью Т19 млрд, завод по производству минераловатных утеплителей и сэндвич-панелей стоимостью Т17 млрд, завод по переработке говядины стоимостью Т133 млрд.

Напомним, индустриальная зона Алматы создана в 2012 году. Общая площадь территории составляет 490 га, из них выделено под проекты 326 га (164 га под инфраструктуру). На сегодняшний день для реализации инвестиционных проектов распределено 242,6 га (свободно 83,4 га). Резидентами являются 54 компании на Т237 млрд, из них 10 с иностранным участием (Китай, Россия, Япония, Иран, США, Малайзия, ОАЭ, Германия, Южная Корея) с созданием 7,8 тыс. рабочих мест. На текущий момент предприятиями уже вложено Т92,4 млрд. На строительство инфраструктуры вложено Т29,4 млрд.

В настоящее время в эксплуатацию введены 12 предприятий на общую сумму инвестиций Т67,4 млрд. В 2019 году было реализовано семь проектов на общую сумму Т42,4 млрд с созданием 848 рабочих мест.