Глобальный индекс миролюбия. 2019 год.

В рейтинге самых безопасных стран Казахстан занял первое место среди стран СНГ и 64-е место в мире.

В 2019 году, по оценкам Всемирного банка, рост экономики в мире замедлился до 2,4% (в 2018-м — 3%), основными причинами названы торговые войны между странами, а также геополитическая ситуация в мире.

Вместе с тем внешнеполитическая напряжённость сильно сказалась на инвестиционной активности стран. Стоит отметить, что и в 2019 году продолжилось сокращение глобального притока ПИИ. По данным ОЭСР, глобальные потоки прямых иностранных инвестиций в первой половине 2019 года уменьшились на 20%, до 572 млрд долл. США.

Мирная ситуация в государстве и взаимоотношения с другими странами играют важную роль в развитии экономики и страны в целом. По данным Глобального индекса миролюбия, самыми безопасными странами для проживания являются Исландия, Новая Зеландия, Португалия, Австрия и Дания. В десятке также Канада, Сингапур, Словения, Япония и Чехия. В целом в рейтинг вошли 163 страны.

Индекс учитывает как внутренние факторы — например, уровень насилия в стране и преступность, — так и внешние — международные отношения страны, расходы на военные нужды и другие параметры. В целом уровень безопасности проживания оценивается по 23 индикаторам.

Самые опасные для проживания страны — Афганистан, Сирия, Южный Судан, Йемен и Ирак. Стоит отметить, что в десятку самых опасных стран вошла и Россия.

Казахстан вошёл в список стран с высоким уровнем безопасности и занял 64-е место в этом рейтинге.

При этом Республика Казахстан заняла первое место среди 12 стран, маркированных в исследовании как «Россия и Евразия». Фактически к гораздо более широкому понятию Евразии это разделение не имеет отношения: в исследовании речь идёт о 12 государствах, относящихся либо относившихся ранее к СНГ в статусе как стран содружества, так и ассоциированных членов.

Подобная оценка, в числе многих других факторов, делает страну привлекательной для инвесторов и увеличивает конкурентоспособность в регионе. Несмотря на снижение глобального притока ПИИ и замедление роста мировой экономики, Казахстан продолжил тенденцию увеличения инвестиционной привлекательности страны. По предварительным данным, валовой приток ПИИ в страну в 2019 году составил около 25 млрд долл. США (в 2018-м — 24,3 млрд долл. США). Именно инвестиционная активность в Казахстане оказала основополагающую роль в ускорении темпов роста ВВП (4,5% в 2019 году).

Среди стран региона в первую тройку также вошли Молдова и Кыргызстан, в глобальном рейтинге они заняли соответственно 68-е и 95-е места.

Информация предоставлена ranking.kz.



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