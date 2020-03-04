Коронавирус распространяется не так легко как грипп, но переносится больными тяжелее – ВОЗ

Алматы. 4 марта. КазТАГ – По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), коронавирус распространяется не так легко как грипп, но переносится больными тяжелее, сообщает пресс-служба Организации объединенных наций (ООН).

«Мы узнаем все больше информации о новой инфекции. Например, выяснилось, что COVID19 распространяется не так легко, как вирус гриппа, носители которого заражают окружающих еще до того, как у них появятся симптомы болезни. С другой стороны, коронавирус переносится заболевшими тяжелее, чем возбудитель сезонного гриппа: COVID19 – новое заболевание и у людей нет к нему иммунитета. По последним данным, смертность от новой инфекции составляет 3,4%», — сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Для сравнения он отметил, что грипп убивает лишь 1% заразившихся.

«Мы не пытаемся остановить сезонный грипп – это просто невозможно, мы не выявляем, с кем контактировал больной гриппом. Но COVID19 можно остановить и спасти жизни, поэтому мы призываем все страны выявлять зараженных людей и тех, с кем они находились в контакте», — добавил глава ВОЗ.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом COVID-19, составляет почти 91 тыс. человек, летальных случаев – около 3,1 тыс., выздоровели – порядка 45 тыс. человек.

30 января 2020 года стало известно, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем. 6 февраля почтовое сообщение с Китаем приостановила «Казпочта». С 1 марта Казахстан сокращает авиарейсы в Южную Корею и Иран.

Также сообщалось о закрытии из-за коронавируса Международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос». Изначально МЦПС был закрыт до 15 февраля, позднее решение о закрытии МЦПС продлили до конца февраля, а затем – до середины марта.