Токаев: Должность цифрового офицера необходимо учредить в госорганах

Нур-Султан. 4 марта. КазТАГ — Должность цифрового офицера необходимо учредить в государственных органах, заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев.

«Ответственные за сферу цифровизации вице-министры должны придать дополнительный импульс работе государственного аппарата, кроме того, они должны взять под контроль цифровые реформы в экономике и других сферах. Их задача – это не выполнение текущей работы, а реализация реформ и преобразований. Поэтому необходимо учредить в государственных органах должность цифрового офицера», — цитирует пресс-служба Акорды Токаева с совещания по реализации госпрограммы «Цифровой Казахстан» в среду.

Также он отметил, что «в местных исполнительных органах цифровизацию необходимо закрепить непосредственно за одним из заместителей акима, который должен работать в тесном взаимодействии» с министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

В завершение Токаев особо подчеркнул, что цифровизация является делом государственной важности и напрямую оказывает влияние на экономическое развитие страны.

Как уточняется, на совещании также выступили первый заместитель премьер-министра – министр финансов Алихан Смаилов, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев, министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов, аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.