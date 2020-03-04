Нур-Султан. 4 марта. КазТАГ — Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил правительству активизировать работу по устранению «цифрового неравенства», сообщает пресс-служба Акорды.

«Правительству следует активизировать работу по устранению «цифрового неравенства». Это не только цифровое, а социальное неравенство», — сказал Токаев на совещании по реализации госпрограммы «Цифровой Казахстан» в среду.

Он отметил, что, будучи востребованной среди населения и бизнеса, цифровизация очень медленно внедряется в сферах, наиболее подверженных коррупции.

«Это прежде всего касается выдачи земельных участков, услуг естественных монополий, системы оплаты проезда в общественном транспорте и других сфер. Надеюсь, что местные исполнительные органы будут уделять этому особое внимание. Министерство цифрового развития должно провести необходимую работу на должном уровне. Поручаю администрации президента взять данный вопрос на контроль», — подчеркнул Токаев.

Президент также указал на необходимость решить проблему отсутствия качественного интернета, особенно в сельской местности.