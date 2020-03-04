Токаев поручил в кратчайшие сроки запустить Smart Data Ukimet с участием всех госорганов

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Библиотечный день Касым-Жомарта Токаева Библиотечный день Касым-Жомарта Токаева
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Нур-Султан. 4 марта. КазТАГ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил в кратчайшие сроки запустить Smart Data Ukimet с участием всех госорганов, сообщает пресс-служба Акорды.

«Использование технологии Big Data (больших данных) и искусственного интеллекта помогает создавать более точные базы данных, выявлять неточную или устаревшую информацию, определять единое и объективное представление разбросанных данных. Поэтому я поручаю правительству в кратчайшие сроки запустить проект Smart Data Ukimet с участием всех государственных органов», — сказал Токаев на совещании по реализации госпрограммы «Цифровой Казахстан» в среду.

Президент подчеркнул, что в эпоху развития информационных технологий публичные цифровые услуги должны быть доступны любому обычному человеку.

Он также сказал, что до запуска службы должны быть сформированы различные группы граждан, которые должны будут активно привлекать население и консультироваться с ним.

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