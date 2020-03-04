Временное ограничение движения для большегрузов ввели в Казахстане

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Нур-Султан. 4 марта. КазТАГ — Временное ограничение движения для большегрузов ввели в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК.

«В весенний период из-за снижения несущей способности конструктивных элементов трасс ограничено движение грузового автотранспорта с нагрузкой на одиночную ось свыше восьми тонн. В регионах страны ограничения вводятся в разное время в зависимости от природно-климатических особенностей территории», — говорится в распространенном в среду сообщении.

В ведомстве уточнили, что «уже с 1 марта по 1 апреля ограничено движение на дорогах Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской (Жезказганский регион), Кызылординской, Мангистауской и Туркестанской областей».

«С 23 марта по 1 мая ограничения будут действовать в Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской (Карагандинский регион), Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях», — резюмируется в сообщении.

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