Джакишев хранит еще много тайн – экс-глава КНБ

Алматы. 5 марта. КазТАГ — Бывший руководитель АО «НАК «Казатомпром» Мухтар Джакишев хранит еще много тайн, заявил экс-председатель комитета национальной безопасности (КНБ) РК Амангельды Шабдарбаев.

«Джакишев свое отсидел. Наказание, которое он понес, не соответствует степени его вины. Я догадываюсь, что он не только не ожидал такого сурового приговора, но и то, что он будет исполнен в таком объеме. Думаю, он был уверен, что тот срок, который ему дали, слишком большой и он через какое-то время будет пересмотрен и его освободят. Джакишев хранит еще много тайн», — сказал Шабдарбаев в интервью exclusive.kz.

Как сообщалось ранее, Шардабаев считает, что на решения первого президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева влияет начавшийся 20 лет назад политический кризис. Экс-глава КНБ связал указанный кризис с предполагаемой попыткой государственного переворота, организатором которого называют умершего в австрийской тюрьме Рахата Алиева – бывшего мужа спикера сената Дариги Назарбаевой.

Напомним, 12 марта 2010 года суд признал Джакишева виновным в коррупции и приговорил к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Экс-глава «Казатомпрома» отбывает наказание в Восточно-Казахстанской области. За это время у него значительно ухудшилось здоровье.

Ряд ведущих международных правозащитных организаций, а также государственных органов ряда западных стран считают Джакишева политическим заключенным.

3 марта 2020 года суд в Семее удовлетворил ходатайство Джакишева об условно-досрочном освобождении (УДО), он выходит на свободу.