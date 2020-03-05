«Как называть граждан Казахстана – политическим термином «казахстанцы» или этническим – «казахи». «Политические тонкости двуязычия». «Нынешняя экономическая ситуация в нашей стране обусловлена не неправильными программами, а четвертой мировой войной»

Сетевой Казахстан 5 марта 2020г.

IA — CENTR . RU . Газиз АБИШЕВ – «Кто будет «казахом»: о нациестроительстве в Казахстане» — Президент Республики Казахстан К.-Ж. ТОКАЕВ подбросил дров в дискуссию: как называть граждан Казахстана – политическим термином «казахстанцы» или этническим – «казахи». 29 февраля было опубликовано интервью президента Токаева, в котором он вновь затронул вопрос национального строительства в Казахстане. «Все национальности, этнические группы, проживающие здесь, по сути являются единой нацией. За рубежом нас знают как казахов, поскольку в названии нашего государства звучит именно это слово», – заявил глава государства. Это заявление отдается эхом от предложений некоторых национал-патриотов, которые уже несколько лет предлагают переименовать Казахстан в Қазақ елі (страну казахов), и называть всех граждан этой страны не казахстанцами, а казахами.

EXCLUSIVE . KZ . Мирас НУРМУХАНБЕТОВ – «Nur Otan: нас ждет большой сюрприз» — В конце ноября прошлого года председатель партии Нурсултан НАЗАРБАЕВ в ходе встречи с партийцами из регионов анонсировал проведение в феврале съезда, причем, открыто намекнул при этом о том, что нужно готовятся к следующим, очевидно, внеочередным парламентским выборам. Но потом «что-то пошло не так», и в начале февраля Назарбаев созвал Политсовет, озвучив дату 18 марта, о чем было официально сказано на сайте «Нур-Отана». Зато дата была выбрана знаменательная – за сутки до годовщины «отречения от престола» первого президента и под Науырыз (известно, что все начинания следует делать именно в эти дни). А уже через пару недель после этого опять переиграли. Пресс-секретарь Елбасы Айдос УКИМБАЙ по-тихому «твитнул»: «Нурсултан Назарбаев подписал постановление о созыве заседания бюро политического совета партии «Нур Отан» 5 марта 2020 года в городе Нур-Султане».

PLATON . ASIA . «Политические тонкости двуязычия» — Социально-экономические прагматические вопросы в большинстве своем рассматриваются в русскоязычной части разных официальных выступлений, не затрагивая вопросы национальной государственности. В казахскоязычном же тексте социально-экономическому аспекту посвящаются обычно всего несколько предложений. Более того, в казахскоязычной части выступлений, которая по своему объему гораздо меньше, чем русскоязычная часть довольно обширно (учитывая объем казахскоязычного выступления) призывается соблюдать единство, любить независимый Казахстан, быть толерантным. Даже вступительные казахскоязычные и русскоязычные обращения отличаются друг от друга. Если на русском в обращении используются официальный подход, например, «уважаемые члены Ассамблеи! дорогие гости!», то в казахском варианте говорится более теплее и доверительнее: «Құрметті отандастар! Ардақты ағайын!», то есть: «Уважаемые соотечественники! Дорогие братья!».

AZATTYQ . ORG . ««За мужество говорить правду». Сайрагуль Сауытбай — лауреатка международной премии» — Живущая в Швеции этническая казашка из Синьцзяна Сайрагуль САУЫТБАЙ, которая одной из первых в мире рассказала о «лагерях политического перевоспитания» в Китае, награждена премией Госдепартамента США «За мужество» (Annual International Women of Courage). Награду Сайрагуль Сауытбай получила из рук госсекретаря США Майка ПОМПЕО и первой леди страны Мелании ТРАМП 4 марта в Вашингтоне.

««Не хотела запятнать честь отца». Истории похищенных невест» — 210 случаев кражи невест, согласно данным прокуратуры, зарегистрировали в Казахстане в прошлом году. Большинство — на юге страны. Девушки, которых похитили незнакомые им парни, чтобы вступить в брак, поделились своими историями с Азаттыком.

TIME . KZ . «Дарига НАЗАРБАЕВА: Исчезнет — не заметим» — Казахстан как утратил легкую промышленность в 90-х годах, так до сих пор и не может ее восстановить. Кто виноват и что делать? Тем временем в ходе слушаний спикер сената Дарига НАЗАРБАЕВА перечислила основные проблемы отрасли. Прежде всего это дороговизна производства. Отечественные предприятия вынуждены конкурировать с азиатскими производителями, использующими более современное оборудование и дешевый труд. Коэффициент обновления мощностей на отечественных предприятиях составляет 3-4 процента в год, а на зарубежных — 15-17 процентов. Помимо этого предприятия легкой промышленности страдают из-за дефицита сырья, нехватки оборотных средств, недоступности кредитов и засертификацированности.

Петр СВОИК – «На войне как на войне» — Нынешняя экономическая ситуация в нашей стране обусловлена не неправильными программами или ошибками правительства, а четвертой мировой войной. К примеру, битва вокруг компании Huawei для нас всех важна потому, что 5G — это не просто глобальный интернет и оцифрованное общество, но и, по всей вероятности, новая денежная система, отменяющая ростовщичество вместе с самими банками. И в этом смысле Евразийский экономический союз тоже есть ключевой пункт глобальной гибридной войны, который одни силы хотят ликвидировать, другие (не только внутренние) — укрепить и расширить. Поэтому так важно не ошибиться с пониманием, на чьей стороне мы. И только после этого можно будет вырабатывать кардинально новые экономические курсы или дорабатывать прежние.

«Добавили напряжения» — Большой общественный резонанс поправки в приказ министра энергетики относительно правил пользования электрической энергией вызвали тем, что дают возможность услугодателям отключать электроэнергию даже за долг в один тенге. Притом что повторное подключение к электроэнергии стоит от 6730 до 10 115 тенге для частных лиц, проживающих в квартире и частном доме соответственно, и до 11 606 тенге, если потребитель — юридическое лицо. Получается, что за один тенге долга человек должен будет заплатить несколько тысяч и еще потом два дня ждать, когда будет восстановлено электроснабжение.

VOXPOPULI . KZ . «Кожгалантерейная фабрика: История с печальным концом» — Мы продолжаем рассказ об алматинских заводах и фабриках, которых больше нет. Но еще живы люди, которые с гордостью вспоминают, как трудились на этих предприятиях. Vox Populi предлагает посмотреть, как сегодня выглядит Алматинская кожгалантерейная фабрика, вернее, то, что осталось от нее, и познакомиться с модельером, отдавшим 45 лет любимой работе.

CARAVAN . KZ . «ОСИ: безграничное влияние совета дома на собственников» — Хотя мы писали об этом неоднократно, но вынуждены повторить вновь: самыми главными начальниками были и остаются сами собственники, здесь ничего не изменилось. Управляют они всем и вся, принимая решения на общем собрании. Остальные действующие лица, как бы их ни называли, в том числе нанятая управляющая компания, лишь исполняют их волю. Отсюда и название – исполнительный орган. Ключевым исполнителем воли народа в отдельно взятом многоквартирном доме будет совет дома. Структура с большими полномочиями, в том числе законодательно получившая право менять форму управления и управляющую компанию, поэтому людей случайных туда категорически вредно избирать.

MK — KZ . KZ . «Движению «Невада — Семей» исполнился 31 год» — В стенах Caspian University 28 февраля 2020 года прошла встреча с известным казахстанским поэтом, литературоведом, народным писателем Казахстана, обладателем звания «Человек XXI века», Президентом Международного движения против ядерного оружия «Невада — Семей», послом ЮНЕСКО в РК Олжасом Омаровичем СУЛЕЙМЕНОВЫМ. У студентов была возможность из первых уст услышать историю создания движения, задать интересующие вопросы и получить ответы.

«В Казахстане «пропавшими без вести» числятся более двух тысяч человек» — Каждый год в Казахстане бесследно пропадает немало людей. Одних находят живыми и невредимыми, других, наоборот, мертвыми, а некоторых и вовсе разыскивают по сей день. Согласно законодательству Казахстана, поиски без вести пропавших прекращают только через десять лет со дня исчезновения.

EXPRESS — K . KZ . «Как обманывают клиентов на рынке аренды жилья» — Рынок риелторских услуг Казахстана насыщен, но не урегулирован, нередко права клиентов и добросовестных предпринимателей нарушаются. Пути решения этой проблемы эксперты обсудили на «круглом столе» в палате предпринимателей Алматы. Главная проблема на этом рынке – деятельность так называемых информационных компаний, заполонивших своими объявлениями все сайты по продаже и аренде недвижимости. Президент Национальной лиги потребителей Светлана РОМАНОВСКАЯ обратила внимание на парадокс: в Казахстане подбор жилья для клиента даже не является официальной услугой, так как нет соответствующего стандарта. И выглядит все так, будто государство закрывает на проблему глаза.

365 INFO . KZ . «Богатые алматинцы стараются не платить за воду» — В Алматы примут новые нормы водопотребления. К такому решению привели дебаты по поводу начисления странных долгов вместо расчетов строго по счетчику. В «Алматы Су» в потерях воды винят тех, кто не поставил счетчики, и устаревшие советские нормы потребления воды.

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