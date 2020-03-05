Казахстан на заседании генсовета ВТО назвал безосновательной жалобу Кыргызстана

Нур-Султан. 5 марта. КазТАГ – Казахстан на заседании генерального совета Всемирной торговой организации (ВТО) назвал безосновательной жалобу Кыргызстана, сообщает пресс-служба комитета государственных доходов (КГД) министерства финансов РК.

«На заседании генерального совета ВТО в Женеве обсуждена ситуация на казахстанско-кыргызской границе по обращению Кыргызской Республики. Представители Кыргызской Республики выразили Республике Казахстан претензии о якобы нарушении некоторых положений соглашений ВТО, что привело к ухудшению экономических показателей Кыргызстана. Постоянный представитель Казахстана при ООН и других международных организациях в Женеве Жанар Айтжанова назвала жалобу Кыргызстана безосновательной», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Как отмечается, казахстанский дипломат напомнила кыргызской стороне, что согласно договору о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), между территориями государств-членов ЕАЭС осуществляется свободное перемещение товаров, без применения таможенного декларирования и государственного контроля, в том числе таможенного, транспортного, ветеринарного и санитарного контроля.

«Следовательно, все товары, прибывающие из Кыргызской Республики в Казахстан, в том числе следующие транзитом через территорию Казахстана, освобождены от требований таможенного контроля. В этой связи вопросы, поднимаемые Кыргызской Республикой, связаны исключительно с правоприменительной практикой законодательства ЕАЭС и должны обсуждаться на площадке данной организации», — сказано в сообщении.

Посол также обратила внимание членов ВТО на «системные проблемы Кыргызстана в связи со слабым таможенным администрированием, которые приводят к недополучению поступлений таможенных пошлин в общий бюджет государств-членов ЕАЭС».

«В течение только 2019 года выявлено более 2,6 тыс. случаев ввоза товаров из Кыргызстана в адрес фиктивных резидентов Республики Казахстан. Также было выявлено более 4,8 тыс. случаев осуществления «лжетранзита» кыргызских товаров на территорию Российской Федерации, которые по факту продавались на рынках Казахстана без уплаты косвенных налогов (НДС) в национальный бюджет», — сказала Айтжанова.

По ее словам, принимаемые Казахстаном меры направлены на обеспечение налогового администрирования и полноты поступлений НДС в бюджет страны.

«При этом данные меры применяются в равной степени, как к отечественным грузоперевозчикам, так и в отношении грузоперевозчиков государств-членов ЕАЭС и третьих стран», — добавила казахстанская сторона.

В заключение казахстанский дипломат призвала Кыргызстан к полному выполнению обязательств, принятых ею при вступлении в ВТО и ЕАЭС, а также к соблюдению национального законодательства своих партнеров.

Отмечается, что казахстанская сторона готова отстаивать свои интересы и законные меры в рамках судебного спора на площадке ВТО, если кыргызская сторона начнет судебные разбирательства.

«В 2019 году выявлены следующие таможенные и налоговые правонарушения: в целом за 2019 год установлено 72 тыс. автомобильных транспортных средств (АТС), которыми НДС на импорт с ЕАЭС не уплачен, из которых – по 10,3 тыс. АТС товарно-транспортных накладных были оформлены в адрес фиктивных резидентов РК, в том числе из КР – 2,6 тыс. АТС; по 51 тыс. АТС проводятся розыскные мероприятия, существуют риски оформления товарно-транспортных накладных на фиктивных резидентов РК; 11 тыс. фактов лжетранзита внутри стран ЕАЭС, в том числе из КР – 4,8 тыс. фактов», — уточнили в КГД.

По словам казахстанских фискалов, чтобы в будущем предотвратить такие виды нарушения между Казахстаном и Кыргызстаном не раз были проведены двусторонние рабочие встречи, «однако те таможенные и налоговые нарушения продолжаются до сегодняшнего дня».

«Например, согласно представленным сведениям государственной налоговой службы Кыргызской Республики за девять месяцев 2019 года в Республику Казахстан экспортировано товаров на сумму Т18 млрд, тогда как согласно представленным заявлениям о ввозе товаров и уплате косвенных налогов импортерами РК заявленная сумма импорта составила Т186 млрд, расхождение более 10 раз. Разница в количестве импортеров составила 2 024 УВЭД», — проинформировали в комитете госдоходов минфина РК.

По сведениям государственной таможенной службы Кыргызстана за 2019 год в КР импортировано из КНР 75 тыс. тонн ТНП, при этом экспортировано в Республику Казахстан и Российскую Федерацию 149 тыс. тонн, что в два раза превышает импортированный объем.

«РК с октября 2019 года, в рамках проводимого пилота с применением навигационных пломб, выявлено 11 фактов отклонения АТС от заявленного в товарно-транспортных накладных маршрута, когда товары, заявленные в РФ, оказывались на рынках РК. Зафиксировано 29 фактов отказа от дальнейшего перемещения товаров после навешивания навигационных пломб. Процедура внедрения навигационных пломб в Кыргызской Республике не продвинулась. Информация о выявленных нарушениях неоднократно направлялась Кыргызской Республике, однако, ситуация не изменилась», — заключили в КГД МФ РК.

Напомним, 14 февраля министерство экономики КР сообщило о том, что Кыргызстан пожаловался на Казахстан в ВТО. По заявлению кыргызской стороны, начиная с марта 2019 года, на территории Республики Казахстан наблюдаются значительные задержки в движении транзитных товаров, следующих из Кыргызской Республики через РК, которые вызваны ужесточенными проверками со стороны казахстанских властей. Как уточнили в минэкономики КР, в целях принятия всех необходимых мер по урегулированию сложившейся сложной ситуации на границе, Кыргызская Республика в течение всего 2019 года направляло официальные письменные обращения в адрес Республики Казахстан и проводила двусторонние консультации на площадке ВТО, «где кыргызская сторона подробно ознакомила казахстанскую сторону с критической ситуацией массового скопления автомашин с призывом устранить применяемые торговые барьеры и действовать в рамках установленных ВТО правил».

17 февраля стало известно, что Казахстан ответил на жалобу Кыргызстана в ВТО. В частности, казахстанская сторона сообщила, что с начала 2019 года на 37 автомобильных пунктах пропуска государственной границы Республики Казахстан с государствами-членами ЕАЭС осуществляется контроль перемещения товаров двойного и военного назначения. При этом, по заявлению Казахстана, «вопросы пограничного и экспортного контроля не регулируются договором о ЕАЭС, поскольку не затрагивают экономическую интеграцию». Отмечалось, в соответствии с договором о ЕАЭС товары, ввозимые с территории государства-члена ЕАЭС, облагаются косвенными налогами, взимаемые налоговыми органами, на территорию которого импортируются товары. Как подчеркнул Казахстан, для обеспечения полноты уплаты косвенных налогов может применяться законодательство государства-члена, регулирующее принципы определения цены в целях налогообложения.

27 февраля сообщалось, что Казахстан оценил в Т6 млрд потери от неуплаты НДС при перемещении товаров из Кыргызстана.