Нур-Султан. 5 марта. КазТАГ – Лишь на западе, юго-западе и востоке Казахстана в четверг ожидается погода без осадков, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Быстрая смена барических образований и связанных с ними фронтальных разделов будут определять погоду на большей части РК, в связи с чем местами ожидаются осадки (дождь, снег), усиление ветра, на севере – с метелью. Лишь на западе, юго-западе и востоке погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, гололед», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, днем временами снег. Ветер юго-западный с переходом на северный 3-8, днем 9-14 метров в секунду. Температура днем -1-3, ночью -10-12.

В Алматы переменная облачность, вечером небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем +9+11, ночью около 0.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Температура днем +9+11, ночью +1+3.

В Жамбылской области днем местами ожидается дождь, ночью без осадков, местами ожидается усиление ветра 15-20, днем – порывы 23-28 метров в секунду. Днем +7+12, ночью -2+3.

В Туркестанской области днем местами ожидается дождь, ночью без осадков, местами ожидается усиление ветра 15-20, днем – порывы 23-28 метров в секунду, местами – туман. Днем +8+13, ночью -1+4.

В Костанайской области днем местами ожидается небольшой снег, ночью без осадков, местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, днем местами – усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем -4+1, ночью -7-12.

В Алматинской области днем в горах и предгорьях ожидаются небольшие осадки, ночью без осадков, ночью и утром местами ожидается туман, днем в районе Жаланашколя – усиление ветра 18-23 метров в секунду. Днем +8+13, ночью -4+1.

В Акмолинской области днем местами ожидается снег, ночью без осадков, местами ожидается туман, утром и днем местами – гололед, метель, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем 0-5, ночью -8-13.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются снег, низовая метель, усиление ветра 15-20 метров в секунду, днем – гололед. Днем -1-6, ночью -3-8.

В Павлодарской области местами ожидаются снег, низовая метель, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем -4+1, ночью -8-13.

В Карагандинской области днем местами ожидается небольшой снег, ночью без осадков, местами ожидается туман, днем местами – усиление ветра 15-20 метров в секунду, гололед. Днем 0-5 (на юге +3), ночью -10-15 (на юге -6).

В Актюбинской области днем местами ожидаются осадки, ночью местами – небольшой дождь со снегом, местами ожидаются туман, гололед. Днем 0+5, ночью 0-5.

В Западно-Казахстанской области без осадков, местами ожидается туман. Днем +2+7, ночью -2+3.

В Атырауской области без осадков, местами ожидается туман. Днем +8+13, ночью -2+3.

В Мангистауской области без осадков, местами ожидается туман. Днем +12+17, ночью 0+5.

В Кызылординской области без осадков, местами ожидается туман. Днем +7+12, ночью 0-5.

В Восточно-Казахстанской области без осадков, местами ожидаются туман, гололед. Днем 0-5, ночью -8-13.

«В ближайшие сутки на реках юго-востока, запада республики и на реке Сырдарья в районе ГП Казалы будут наблюдаться дальнейшие ослабления ледовых явлений и подъемы уровня воды. На остальных водных объектах равнинной территорий Казахстана в гидрологическом режиме заметных изменений не ожидается», — предупредили синоптики.