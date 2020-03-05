Нефть подорожала более чем на 1% в преддверии заседания ОПЕК по снижению добычи

Алматы. 5 марта. КазТАГ – Нефть подорожала более чем на 1% в преддверии заседания Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) по снижению добычи, сообщает Reuters.

«Цены на нефть выросли более чем на 1% в четверг в преддверии заседания ОПЕК, на котором Саудовская Аравия, как ожидается, убедит группу и ее союзников, включая Россию, согласиться на дальнейшие сокращения производства для поддержки рынка. На ценах на нефть также сказался более низкий, чем ожидалось, рост запасов сырой нефти в Соединенных Штатах, что ослабило опасения по поводу избыточного предложения крупнейшего в мире потребителя нефти», — говорится в сообщении в четверг.

Как сообщается, нефть марки Brent подорожала на 67 центов, или на 1,3%, до $51,80 за барр к 4.36 по Гринвичу, в то время как цена на американский сорт WTC West c Intermediate (WTI) выросла на 55 центов, или 1,2%, до $47,33 за барр.

При этом отмечается, что запасы нефти в США на прошлой неделе выросли меньше, чем ожидали аналитики, в то время как экспорт нефти в США впервые с декабря вырос до более чем 4 млн барр в сутки, что указывает на рост спроса за рубежом.

По информации издания, министры ОПЕК проведут свое официальное заседание в четверг, после чего в пятницу состоится встреча более широкой группы ОПЕК+, включая Россию.

«Саудовская Аравия и другие члены ОПЕК стремятся заручиться поддержкой России в вопросе дополнительного сокращения добычи, чтобы поддержать цены, которые снизились на одну пятую в этом году из-за глобального распространения вспышки коронавируса. Источники сообщили, что вместо этого Россия предложила сохранить существующие сокращения группы до конца II квартала. Саудовская Аравия хочет добиться дополнительных сокращений на 1-1,5 млн барр в сутки во II квартале и сохранить существующие сокращения на 2,1 млн барр в сутки до конца 2020 года», — говорится в публикации.