Генсек ООН поддержал идею Казахстана о разработке доркарты для стран без выхода к морю

Нур-Султан. 6 марта. КазТАГ – Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш поддержал идею Казахстана о разработке дорожной карты для стран, не имеющих выхода к морю, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел РК.

«Генеральный секретарь ООН поддержал предложение Казахстана о разработке дорожной карты для помощи странам, не имеющим выхода к морю», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Как уточнили в МИД РК, специализированные агентства и структуры ООН разработают дорожную карту по оказанию практической помощи группе развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. Об этом договорились представители группы этих стран на встрече с генсеком ООН, прошедшей под председательством Казахстана в штаб-квартире организации.

«На встрече постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров в качестве председателя группы стран, не имеющих выхода к морю, рассказал об основных вызовах для таких стран, обусловленных отсутствием доступа к международным торговым маршрутам и мировым рынкам торговли из-за географической удаленности и внутриконтинентальной изолированности. Он подчеркнул важность налаживания партнерства в сфере упрощения процедур международной торговли, укрепления потенциала малого и среднего бизнеса, развития инфраструктуры, решения структурных проблем», — сказано в сообщении.

По словам Умарова, многие проекты ООН сегодня разрабатываются для каждой конкретной страны, в то время как многочисленные проблемы носят трансграничный характер.

«Мы считаем необходимым разработать дорожную карту во взаимодействии с заинтересованными структурами ООН с указанием конкретных шагов по реализации Венской программы действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю», – сказал Умаров, обращаясь к главе ООН.

Гутерриш, в свою очередь, поддержал идею выработки дорожной карты в качестве практической меры по преодолению проблем стран, не имеющих выхода к морю.

«Генеральный секретарь ООН также отметил важность тесного регионального сотрудничества государств для создания транспортных коридоров, которые превратят страны, не имеющие выхода к морю, в страны, «связанные между собой», — добавили в казахстанском внешнеполитическом ведомстве.

Отмечается, что встреча с участием генсека ООН прошла впервые под председательством Казахстана. В ней приняли участие постоянные представители государств при ООН, входящих в глобальную группу стран, не имеющих выхода к морю, а также высокопоставленные представители Секретариата ООН.

В Группу входит 32 государства: 16 стран представляют африканский континент, 10 – Азию, включая все пять стран Центральной Азии и Афганистан, четыре – Европу и две – Южную Америку.

Казахстан, являясь крупнейшей в мире страной, не имеющей выхода к морю, расположен также на самом дальнем расстоянии от мирового океана (около 3750 км).