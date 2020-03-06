Нур-Султан. 6 марта. КазТАГ – Махамбет Абжан. На 39% упал объем контейнерных перевозок в феврале в Казахстане из-за коронавируса, сообщил председатель правления АО «НК «КТЖ» Сауат Мынбаев.

«Транзитные перевозки в физических единицах занимают 6%. И в финансовых результатах, в доходах компании занимает 28%. То есть это означает, что в целом доходность транзитных перевозок в 3-4 раза выше, чем универсальный тариф, чем внутренний, экспортные, импортные перевозки. И если по февралю (по сравнению с прошлым годом – КазТАГ) объем контейнерных перевозок упал на 39% – а у нас основной объем контейнерных перевозок из Китая – то можно делать прикидочные оценки, сколько доходов мы потеряем. Но опять же, мы, можем быть, догоним последующие месяц. Как будет развиваться динамика этого коронавируса», — сообщил Мынбаев на пресс-конференции в пятницу.

При этом он воздержался от конкретных цифр по убыткам.

«Это такой счетный вопрос и зависит от последующей динамики от контейнерного товаропотока, который, в свою очередь, будет зависеть, что там будет с этим коронавирусом происходить. Мне трудно судить», — отметил глава КТЖ.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом COVID-19, составляет более 95 тыс. человек, летальных случаев – более 3,2 тыс., выздоровели – порядка 45 тыс. человек.

30 января 2020 года стало известно, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем. 6 февраля почтовое сообщение с Китаем приостановила «Казпочта». С 1 марта Казахстан сокращает авиарейсы в Южную Корею и Иран.

Также сообщалось о закрытии из-за коронавируса Международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос». Изначально МЦПС был закрыт до 15 февраля, позднее решение о закрытии МЦПС продлили до конца февраля, а затем – до середины марта.