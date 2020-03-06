Осужденный по делу о попытке госпереворота Тохтар Тулешов пытается отсудить около Т260 млн

Нур-Султан. 6 марта. КазТАГ – Осужденный по делу о попытке государственного переворота бывший олигарх Тохтар Тулешов пытается отсудить около Т260 млн, сообщает «Первый канал «Евразия».

«Опальный бизнесмен Тохтар Тулешов, отбывающий длительный срок за экстремизм, продолжает судиться со своими бывшими компаниями. Экс-олигарх хочет получить почти Т260 млн. Очередное судебное заседание прошло в Шымкенте», — говорится в сообщении в пятницу.

Отмечается, что Тулешов не согласен с тем, что учредители ТОО, доля которого, якобы, принадлежит осужденному бизнесмену, на собрании без его ведома простили долг Шымкентскому пивзаводу. Речь идет о 256 млн тенге. Осужденный считает, что его завод незаконно продали.

«Тулешову Тохтару хотел бы подключить мажиритарному, то есть основному главному участнику товарищества, такое уведомление не вручалось, что является очень грубым нарушением законодательства, а именно закона о товариществе», — сказал адвокат бывшего олигарха Антон Фаритов.

Однако юрист пивзавода, принадлежавшего ранее Тулешову, попросил вовсе не рассматривать иск осужденного олигарха.

«Он не предоставил никаких документов! Он предоставил только ксерокопии. Вот, ваша честь, это с судебного кабинета, а это из материалов гражданского дела, которое мы рассматриваем. Содержания абсолютно разные. О передаче 99,9% доли Тулешова в доход государства», — заявил в суде начальник юридической службы Шымкентского пивзавода Максат Нурманов.

Суд ответил на ходатайство ответчика отказом.

Напомним, 7 ноября 2016 года руководитель ТОО «Шымкентпиво» Тохтар Тулешов был приговорен к 21 году лишения свободы. Суд лишил его воинского звания «полковник», а также ордена «Курмет».

Тулешова обвиняли в ряде преступлений: похищение человека; незаконное лишение свободы, пропаганда или публичные призывы к захвату или удержанию власти, а равно захват или удержание власти либо насильственное изменение конституционного строя РК; создание, руководство экстремистской группой или участие в ее деятельности; разбой; создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них; создание и руководство транснациональным преступным сообществом, а равно участие в нем; финансирование деятельности преступной группы, а равно хранение, распределение имущества, разработка каналов финансирования; бандитизм; незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств; незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта; убийство; истязание; умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества; приготовление к преступлению и покушение на преступление; организация и руководство преступлением, а также преступной группой.

В общей сложности Тулешову было предъявлено обвинение в совершении 16 уголовных правонарушений.

16 сентября 2019 года стало известно, что с Тулешова в доход государства удалось взыскать более Т1,2 млрд.