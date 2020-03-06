Суд не нашел нарушений в действиях журналиста КазТАГа и вынес определение в адрес полиции

Нур-Султан. 6 марта. КазТАГ – Суд не нашел нарушений в действиях журналиста МИА КазТАГ – бывшего гражданского активиста Махамбета Абжана, который находится на условиях условно-досрочного освобождения (УДО), и вынес определение в адрес полиции Нур-Султана.

«Дело прекращено за отсутствием состава административного правонарушения. Суд вынес частное определение в адрес полиции. Прокурор мои доводы поддержал», — сообщил Абжан в редакции КазТАГа в пятницу.

Ранее сообщалось, что полиция составила в отношении журналиста протокол о том, что он якобы нарушил часть 1 статьи 669 (неисполнение приговора суда, либо другого какого-либо решения суда, либо исполнительного листа) КоАП РК. Абжану вменяли в нарушение то, что он пропустил одно из четырех ежемесячных посещений отделения полиции, тогда как по закону он должен был приходить отмечаться в правоохранительные органы не четыре раза, а лишь один раз в месяц.

Махамбет Абжан в ноябре 2017 года был осужден по делу о мошенничестве и приговорен к 3,5 годам лишения свободы. Многие правозащитники посчитали приговор политически-мотивированным – Абжан получил известность как гражданский активист, выступал в защиту обманутых дольщиков, нередко критически высказывался по наиболее острым темам, выходил с одиночными пикетами. В июне 2019 года неотбытые 1,5 года лишения свободы ему заменили на УДО. После условно-досрочного освобождения Абжан прекратил деятельность гражданского активиста и занялся журналистикой – он работает корреспондентом МИА КазТАГ в Нур-Султане, освещает общественно-важные, нередко – резонансные темы.