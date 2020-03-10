Армения усилила контроль над регистрацией авто на иностранцев после обращения Казахстана

Нур-Султан. 10 марта. КазТАГ – Армения усилила контроль над регистрацией автомобилей на иностранцев после обращения Казахстана, сообщается в ответе премьер-министра РК Аскара Мамина на запрос группы сенаторов.

«В ходе состоявшегося в январе в городе Алматы заседания Евразийского межправительственного совета (ЕАМПС) проведены переговоры с армянской стороной, по результатам которых подписан совместный протокол двусторонних консультаций по урегулированию вопроса перемещения автотранспортных средств с территории Армении на территорию Казахстана, в том числе обмену соответствующей информацией. Министерством внутренних дел по договоренности с армянской стороной получены сведения по 22 441 автомобилям, приобретенным и зарегистрированным на граждан Казахстана, как на лиц, временно проживающих в Армении. В настоящее время компетентные органы Армении, в целях обеспечения использования «льготных» автомобилей только в пределах своей страны и недопущения их вывоза в другие страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), усилили меры контроля за регистрацией автотранспорта на иностранных граждан», — сообщил Мамин, отвечая на депутатский запрос.

Он добавил, что с казахстанской стороны в приграничных с Россией областях созданы 13 постов полиции для разъяснения порядка эксплуатации иностранных автомашин в Казахстане.

Напомним, в начале 2020 года МВД РК заявило, что армянские и кыргызские автомобили, находящиеся в стране больше года, будут выдворены из страны, призвав зарегистрировать такие авто в Казахстане. Планы правоохранителей вызвали широкий резонанс среди владельцев указанных автомобилей – в крупных городах страны регулярно проходят митинги с требованиями снизить стоимость перерегистрации или иным менее дорогим способом решить вопрос легализации армянских и кыргызских авто в Казахстане.

24 января 2020 года президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил правительству в месячный срок, в разовом порядке, обеспечить временную регистрацию автомобилей, ввезенных по состоянию на 1 февраля 2020 года гражданами РК из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для личного пользования. 27 января в МВД РК сообщили, что «желтые» номера для ввезенных из стран ЕАЭС авто в Казахстане будут действовать год. Также полиция уверяет, что автомобили с «желтыми» номерами на дорогах страны не будут останавливать без причины.

3 февраля стало известно, что владельцы авто с иностранными номерами поймали официального представителя Казахстана в ЕАЭС Серика Жумангарина и начальника комитета административной полиции МВД РК Марата Туякбаева в даче ложных обещаний о том, что «никаких ограничений для автомобилей из Армении не будет». В настоящий момент автолюбители собирают подписи под петицией к премьер-министру Аскару Мамину с требованием амнистировать уже ввезенные машины.

В этот же день правительство Казахстана приняло постановление о годе отсрочки для владельцев автомобилей с номерами стран ЕАЭС.

Необходимость регистрации иностранных автомобилей в Казахстане власти объяснили невозможностью привлекать их владельцев к ответственности за нарушения ПДД.

Как выяснило МИА КазТАГ через официальный запрос в МВД, плата за первичную регистрацию автомобиля с номерами стран ЕАЭС в Казахстане может превысить Т1,3 млн.