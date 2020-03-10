Алматы. 10 марта. КазТАГ — Цены на нефть поднялись на 5% на следующий день после худшего падения с 1991 года, сообщает CNBC.

«Цены на нефть подскочили на утренних азиатских торгах во вторник после того, как в понедельник падения в понедельник West Texas Intermediate (WTI) и Brent упали более чем на 20%, что стало самым большим падением цены с 1991 года. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 6,11% –до $36,46 за баррель после того, как на предыдущей торговой сессии WTI и Brent упали на 24,59% и 24,1% соответственно, опустившись до более чем четырехлетних минимумов», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что резкое снижение цены произошло на фоне обострения напряженности в отношениях между Саудовской Аравией и Россией, что, как опасаются торговцы, может привести к переизбытку поставок нефти.

«В пятницу союзник ОПЕК Россия отклонила предложение о дополнительном сокращении добычи на 1,5 млн баррелей в сутки, предложенное картелем 14 нефтедобывающих стран. После того, как переговоры завершились неудачей, фактический лидер ОПЕК Саудовская Аравия снизила официальные цены на нефть, поскольку она, как сообщается, собирается увеличить добычу», — отмечается в публикации.

Как сообщается, срок нынешней договоренности о сокращении добычи истекают в конце марта, что означает, что с 1 апреля страны могут качать столько нефти, сколько они хотят.

«Этот потенциальный избыток предложения происходит в то время, когда цены на нефть уже снизились из-за вспышки коронавируса. Сокращение количества авиаперелетов и других поездок уже повлияло на спрос, а замедление мировой экономики может привести к дальнейшему снижению цен на нефть», — пишет издание.

Напомним, 9 марта доллар США резко подорожал в обменниках Казахстана, в некоторых обменных пунктах продажа иностранной валюты приостановлена. Эксперты связывают ситуацию с отказом Казахстана, России и других государств, не входящих в организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК), ввести дополнительные ограничения добычи нефти.

На фоне происходящего под председательством президента РК Касым-Жомарта Токаева состоялось оперативное совещание с руководством правительства и органов, подотчетных главе государства. Были обсуждены вопросы финансово-экономической ситуации в мире и ее влияния на экономику Казахстана. Президент дал ряд конкретных поручений правительству, Национальному банку и другим государственным органам. Ожидается, что правительство внесет предложения по уточнению республиканского бюджета на 2020-2022 годы. Позже в своем Twitter Токаев заверил, что государство исполнит свои обязательства перед населением.