Инфляция в годовом выражении повысилась до 6% – Нацбанк РК

Нур-Султан. 10 марта. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Инфляция в годовом выражении повысилась до 6%, заявил председатель Национального банка (НБ) РК Ерболат Досаев.

«В феврале текущего года инфляция составила 0,6%. В годовом выражении она повысилась до 6%. Основной тенденцией явилось ожидаемое замедление роста цен на продовольственные товары до 8,6%. Ускорение инфляции произошло в результате удорожания непродовольственных товаров и платных услуг на 5,4% и 3,2% соответственно», — сказал Досаев на заседании правительства во вторник.

По его словам, на протяжении большей части февраля тенге укреплялся на фоне притока иностранной валюты, продажи валютной выручки экспортерами и конвертации валютных активов Национального фонда для гарантированного трансферта в бюджет.

«24 февраля ситуация кардинально изменилась на фоне усиления влияния распространения коронавируса на мировую экономику. 6 марта участники заседания ОПЕК+ не договорились об условиях сделки по сокращению добычи нефти. Россия не поддержала предложение снизить добычу. На этом фоне Саудовская Аравия 8 марта объявила о решении снизить цены на свою нефть для всех регионов мира и готовности увеличить добычу нефти с текущих 9,7 млн – до 12 млн баррелей в сутки. Это привело к существенному снижению мировых цен на нефть. 9 марта нефть марки Brent на мировых рынках торговалась в пределах $31-36,5 за баррель, снижение по сравнению с предыдущим днем составило более 30%», — констатировал он.

Обвал цен на нефть, по мнению Досаева, сказался на российском рубле и индексах.

«Ослабление рубля на офшорных рынках 9 марта в пиковых значениях составило порядка 10% до 75,4 рублей за $1 на фоне обвала цен на нефть. При открытии торгов 9 марта индекс S&P500 снизился на 7%, после чего торги были временно приостановлены», — подчеркнул глава Нацбанка.

Кроме того, как отметил он, ценовая война на мировом рынке энергоносителей усугубляет перспективы мировой экономики, которая уже испытывает давление из-за распространения коронавируса.

«Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозирует снижение темпов роста мирового ВВП в 2020 году вплоть до 1,5%, если негативное влияние затянется. В этих условиях повышается риск снижения спроса на казахстанский экспорт, что на фоне падения мировых цен на сырьевые товары приведет к дальнейшему ухудшению в 2020 году текущего счета платежного баланса, который по итогам 2019 года сложился с дефицитом в $5,5 млрд. Это возможно окажет давление на обменный курс тенге и ускорение инфляции», — предположил Досаев.

Напомним, 9 марта доллар США резко подорожал в обменниках Казахстана, в некоторых обменных пунктах продажа иностранной валюты приостановлена. Эксперты связывают ситуацию с отказом Казахстана, России и других государств, не входящих в организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК), ввести дополнительные ограничения добычи нефти.

На фоне происходящего под председательством президента РК Касым-Жомарта Токаева состоялось оперативное совещание с руководством правительства и органов, подотчетных главе государства. Были обсуждены вопросы финансово-экономической ситуации в мире и ее влияния на экономику Казахстана. Президент дал ряд конкретных поручений правительству, Национальному банку и другим государственным органам. Ожидается, что правительство внесет предложения по уточнению республиканского бюджета на 2020-2022 годы. Позже в своем Twitter Токаев заверил, что государство исполнит свои обязательства перед населением.