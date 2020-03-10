Казахстанцам рекомендовали воздержаться от поездок в Европу из-за ситуации с коронавирусом

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Нур-Султан. 10 марта. КазТАГ — Азиза Жамалиева. Казахстанцам рекомендуется воздержаться от поездок в Европу из-за ситуации с коронавирусом, сообщил главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин.

«Мы рекомендуем гражданам Казахстана не выезжать без надобности в европейские страны, особенно в перечисленные страны. А также не приглашать к себе гости или по работе, воздержаться», — сказал Бекшин на пресс-конференции во вторник.

Он отметил, что Италия перенесена в список стран с наиболее неблагополучной ситуацией, то есть с большим количеством заболевших коронавирусом – в категорию «А» (группа 1).

«В связи с тем, что по заболеваемости Италия вышла на второе место после Китая. (…) На сегодня в странах первой категории «А» – к КНР, Южной Корее добавилась Италия», — сказал главный санврач страны.

По его словам, ситуация с коронавирусной инфекцией по всему миру меняется каждые пару дней, резкая динамика отмечается по всем странам Евросоюза.

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«Нас не может не беспокоить ситуация в странах, которых отмечается рост – Франция, Германия. Резкий подъем отмечается в Швейцарии, Нидерланды, Швеции. Ситуация меняется практически каждые два-три дня. (…) Категорию 1Б составили – Франция, Германия, Испания. К странам второй категории относятся Швейцария, Великобритания, Нидерланды. И к третьей категории – Бельгия, Швеция, Норвегия, Индия, Ирак, Филиппины, США», — добавил он.

В связи с ситуацией по всему миру, министерство здравоохранения перешло на круглосуточный режим работы с 6 января.

«Это позволяет нам мониторить ситуацию каждый день и принимать оперативные меры по усилению контроля», — сказал Бекшин

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, сейчас зарегистрированы 80,7 тыс. заболевших в нескольких странах и более трех тысяч смертельных случаев.

30 января 2020 года стало известно, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем. 6 февраля почтовое сообщение с Китаем приостановила «Казпочта». С 1 марта Казахстан сокращает авиарейсы в Южную Корею и Иран.

Также сообщалось о закрытии из-за коронавируса Международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос». Изначально МЦПС был закрыт до 15 февраля, позднее решение о закрытии МЦПС продлили до конца февраля, а затем – до середины марта.

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