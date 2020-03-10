Список стран с неблагополучной эпидситуацией составлен для казахстанских туристов

Алматы. 10 марта. КазТАГ – Список стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией составлен для казахстанских туристов, передает корреспондент агентства.

«В связи со вспышкой коронавирусной инфекции и в целях предупреждения завоза и распространения инфекции ниже перечисленные страны не рекомендуются к посещению в связи с неблагополучной эпидситуацией: Китай; Южная Корея; Италия; Иран; Япония; Германия; Франция; Сингапур; Гонконг; Соединенные Штаты; Испания; Кувейт; Бахрейн; Таиланд; Тайвань; Великобритания; Австралия; Малайзия; Канада; Швейцария; Ирак; ОАЭ; Норвегия; Вьетнам; Австрия; Швеция; Израиль; Ливан; Макао; Нидерланды; Бельгия; Хорватия; Сан-Марино; Греция; Эквадор; Финляндия; Оман; Индия; Мексика; Дания; Пакистан; Алжир; Азербайджан; Чехия; Грузия; Исландия; Филиппины; Катар; Румыния; Россия; Бразилия; Египет; Индонезия; Португалия; Афганистан; Андорра; Армения; Беларусь; Камбоджа; Доминиканская Республика; Эстония; Ирландия; Литва; Люксембург; Монако; Непал; Новая Зеландия; Нигерия; Северная Македония; Шри-Ланка», — сообщили в пресс-службе международного аэропорта Алматы в понедельник.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, сейчас зарегистрированы 80,7 тыс. заболевших в нескольких странах и более трех тысяч смертельных случаев.

30 января 2020 года стало известно, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем. 6 февраля почтовое сообщение с Китаем приостановила «Казпочта». С 1 марта Казахстан сокращает авиарейсы в Южную Корею и Иран.

Также сообщалось о закрытии из-за коронавируса Международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос». Изначально МЦПС был закрыт до 15 февраля, позднее решение о закрытии МЦПС продлили до конца февраля, а затем – до середины марта.