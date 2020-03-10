Алматы. 10 марта. КазТАГ – Восемь областей Казахстана находятся в зоне риска затопления из-за паводков, сообщил вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сергей Громов.

«На основе гидрометеорологических данных паводковый период ожидается многоводным в Северо-Казахстанской (СКО), Восточно-Казахстанской (ВКО), Карагандинской, Акмолинской и Костанайской областях. На горных реках ВКО, Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областей паводки будут зависеть от выпадения осадков», — говорится в сообщении, распространенном во вторник.

Как уточняется, за период с 27 февраля по 5 марта объемы влагозапасов уменьшились до 15% в бассейнах рек Карагандинской области, на 5-45 % в Костанайской и Актюбинской областях. В СКО и Акмолинской областях без существенных изменений.

«Филиалами РГП «Казводхоз» подготовлены необходимые запасы строительных и других инертных материалов, соответствующая техника и ГСМ. В настоящее время ведется круглосуточное наблюдение за водохозяйственной обстановкой», – заявил Громов.

Также было отмечено, что в целях безаварийного прохождения паводка, в соответствии с прогнозными данными, графики работы водохранилищ корректируются для дополнительного увеличения необходимых запасов свободных емкостей в водохранилищах. Это позволит аккумулировать часть паводкового стока.

Кроме того, минэкологии проводит выездные обследования коммунальных и частных ГТС на предмет контроля за выполнением ранее выданных рекомендаций по увеличению свободных емкостей, чистке русел, ремонту и возведению инженерной защиты.

«Местным исполнительным органам необходимо ускорить и усилить проведение работ по увеличению пропускной способности русел рек для отведения сбрасываемого из водохранилищ стока от населенных пунктов. Меры, принимаемые нами по увеличению свободных емкостей, только в комплексе с чисткой русел могут дать полноценный эффект безаварийного пропуска паводка», – резюмировал вице-министр.