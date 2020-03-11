До Т95 млрд выросла запрашиваемая на два года сумма на увеличение уставного капитала «КазАгро»

Нур-Султан. 11 марта. КазТАГ – До Т95 млрд выросла запрашиваемая на два года сумма на увеличение уставного капитала АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», передает корреспондент агентства.

Согласно проекту бюджетной программы 258 «Увеличение уставного капитала АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» для реализации государственной политики по стимулированию развития агропромышленного комплекса (АПК)», на 2020 год министерство сельского хозяйства Казахстана просит выделить из бюджета Т40 млрд, а на 2021 год – Т45 млрд.

Отметим, что 18 мая 2019 года МИА КазТАГ сообщало, что на увеличение уставного капитала «КазАгро» для реализации государственной политики по стимулированию развития АПК в 2020 и 2021 годах просят выделить по Т30 млрд. Таким образом, сумма запрашиваемых средств на 2020-2021 годы выросла на Т35 млрд.

Напомним, 24 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства сказал о том, что с 2007 по 2018 годы госхолдингам суммарно выделено более Т7 трлн. Это, как отметил глава государства, «большие деньги». Поэтому, добавил он, «страна должна увидеть осязаемые результаты». Как уточнил Токаев, «по итогам анализа счетного комитета выявлен ряд системных проблем: дублирование функционала, раздутая структура и штаты». Он отметил, что «КазАгро» имеет три дочерние компании с 2 тыс. сотрудников.

27 января председатель агентства по противодействию коррупции Алик Шпекбаев заявил о том, что ведомством проводится расследование по дочерней организации «КазАгро» – «Аграрной кредитной корпорации». По словам главы антикоррупционной службы, руководство за незаконное вознаграждение разместило Т11 млрд на депозите в банке «Хоум Кредит», «хотя эти средства предназначались для льготного кредитования предпринимателей на селе».