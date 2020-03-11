Нур-Султан. 11 марта. КазТАГ – Казахстанские таеквондисты не примут участия в турнире в Бельгии из-за коронавируса, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Казахстана.

«Сегодня, 11 марта, в бельгийском городе Ломмел стартует рейтинговый турнир по таеквондо «Belgian Open G-2». Казахстанские спортсмены не примут участие в соревнованиях в связи со вспышкой коронавируса», — говорится в сообщении в среду.

Отмечается, что казахстанские спортсмены должны были быть представлены на соревнованиях в следующем составе: Елдос Ыскак, Алимжан Серикбаев, Эльдар Биримбай, Кайрат Сарымсаков, Абдусамат Лес, Нурканат Кожахмет, Нурлан Мырзабаев, Рахым Адильхан, Смайыл Дүйсебай, Руслан Жапаров, Денис Жансель, Самат Темирхан.

«На данный момент команда Казахстана проводит учебно-тренировочный сбор в Казахстане», — добавили в НОК.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, сейчас зарегистрировано 113 тыс. заболевших в нескольких странах и около 4 тыс. смертельных случаев.

30 января 2020 года стало известно, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем. 6 февраля почтовое сообщение с Китаем приостановила «Казпочта». С 1 марта Казахстан сокращает авиарейсы в Южную Корею и Иран.

Также сообщалось о закрытии из-за коронавируса Международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос». Изначально МЦПС был закрыт до 15 февраля, позднее решение о закрытии МЦПС продлили до конца февраля, а затем – до середины марта.