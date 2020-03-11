Мажилис продлил полномочия Даулбаева на посту члена Конституционного совета

Нур-Султан. 11 марта. КазТАГ – Мажилис продлил полномочия Асхата Даулбаева на посту члена Конституционного совета Казахстана, передает корреспондент агентства.

Срок полномочий Даулбаева в рамках предыдущего членства завершился 11 марта. Депутаты поддержали его переназначение на пост члена Конституционного совета единогласно.

Даулбаев является членом Конституционного совета с апреля 2016 года. До этого он с апреля 2011 года по апрель 2016 года был генеральным прокурором Казахстана, а еще раньше – с января 2011 года по апрель 2011 года занимал пост заместителя генпрокурора.