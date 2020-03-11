Некоторые банки РК повысили ставки по несрочным и сберегательным депозитам вслед за КФГД

Нур-Султан. 11 марта. КазТАГ — Некоторые казахстанские банки повысили ставки по несрочным и сберегательным депозитам вслед за Казахстанским фондом гарантирования депозитов (КФГД), сообщает пресс-служба КФГД.

«По состоянию на 11 марта банки пересматривают ставки по депозитам, и некоторые уже повысили ставки по несрочным и сберегательным депозитам на три месяца в тенге до максимальных значений», — говорится в сообщении в среду.

В КФГД отметили, что «сегодня доходность по депозитам в тенге значительно выше, чем по депозитам в иностранной валюте и полностью покрывает инфляцию (6%)».

«Пересмотр максимальных ставок КФГД по депозитам в национальной валюте в сторону увеличения позволяет сохранить высокую доходность и привлекательность тенговых депозитов для казахстанцев на любые сроки», — поясняется в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что 10 марта КФГД опубликовал пересмотренные значения максимальных рекомендуемых ставок по несрочным депозитам, которые выросли до 12,5%, по срочным и сберегательным на короткие сроки – до 13%.

«В рамках взаимодействия КФГД с банками, описанного в методике определения и установления размера максимальной ставки вознаграждения по вновь привлекаемым депозитам физических лиц, информация об обновленных ставках была направлена в финансовые институты 10 марта 2020 года – в день пересмотра максимальных ставок», — резюмируется в сообщении.

Напомним, 9 марта доллар США резко подорожал в обменниках Казахстана, в некоторых обменных пунктах продажа иностранной валюты была приостановлена. Эксперты связывают ситуацию с отказом Казахстана, России и других государств, не входящих в организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) , ввести дополнительные ограничения добычи нефти.

На фоне происходящего под председательством президента РК Касым-Жомарта Токаева состоялось оперативное совещание с руководством правительства и органов, подотчетных главе государства. Были обсуждены вопросы финансово-экономической ситуации в мире и ее влияния на экономику Казахстана. Президент дал ряд конкретных поручений правительству, Национальному банку и другим государственным органам. Ожидается, что правительство внесет предложения по уточнению республиканского бюджета на 2020-2022 годы. Позже в своем Twitter Токаев заверил, что государство исполнит свои обязательства перед населением.

10 марта Нацбанк РК повысил базовую ставку с 9,25% до 12%. Центробанк провел валютные интервенции и заявил о намерении повторить их при необходимости.

В этот же день Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) повысил

максимальную рекомендуемую ставку по несрочным депозитам с 9,5% до 12,5%, по срочным вкладам на три и шесть месяцев – с 10,3% до 13%, по сберегательным вкладам на три месяца – с 12,7% до 13%. При этом в КФГД отметили, что банки второго уровня (БВУ) вправе сохранить действующие ставки по депозитам на прежнем уровне или повысить их позже.