Пересмотреть налогообложение адвокатов в Казахстане предлагает Айман Умарова

Алматы. 11 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. Пересмотреть налогообложение адвокатов в Казахстане предлагает адвокат Айман Умарова.

«Большинство адвокатов работают не только за деньги. У меня 50% дел бесплатные. Многие адвокаты оказывают правовую помощь бесплатно и не получают ни копейки. Адвокатская деятельность – это нестабильный доход, тем более, у тех, кто только недавно стал адвокатом. Надо пересмотреть налогообложение адвокатов», — сказала Умарова на пресс-конференции в среду.

Она отметила, что в настоящее время адвокаты платят 10% подоходного налога, но им не оплачиваются больничные листы.

«С одной стороны, мы, адвокатура – организация свободная, но госорганы вмешиваются в нашу деятельность, когда, например, дело касается лишения лицензии. С другой стороны, мы бизнесмены, потому что мы платим 10% подоходного налога. Но мы не получаем денежных средств по больничным листам, хотя мы все социальные платежи делаем. Куда уходят эти деньги, никто не спрашивает», — отметила Умарова.