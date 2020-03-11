Ситуация с Акжаркын Турлыбай находится на постоянном контроле президента РК

Новости 65 0

Нур-Султан. 11 марта. КазТАГ — Ситуация с приговоренной к пожизненному заключению в Китае казахстанкой Акжаркын Турлыбай находится на постоянном контроле президента РК Касым-Жомарта Токаева, сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

«Сегодня в средствах массовой информации вновь обсуждается вопрос о возможной передаче Казахстану гражданки нашей страны Акжаркын Турлыбай, осужденной судом КНР. (…) Касым-Жомарт Кемелевич поручил министерству иностранных дел и правоохранительным органам продолжить взаимодействие с китайскими коллегами. Ситуация находится на постоянном контроле у главы государства», — сообщил Уали в среду.

Также он напомнил, «что вопрос о судьбе Акжаркын Турлыбай был поставлен главой государства Касым-Жомартом Токаевым перед членом Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи», который недавно посетил Казахстан.

«Ранее президент Казахстана в ходе своего визита в Пекин в сентябре 2019 года призвал руководство КНР проявить гуманизм в отношении Акжаркын Турлыбай и содействовать ее возвращению в Казахстан», — резюмировал Уали.

Напомним, 15 июня 2015 года казахстанку Акжаркын Турлыбай в Китае приговорили к пожизненному лишению свободы. Девушка была задержана 3 марта 2014 года в аэропорту Гуанчжоу по подозрению в транспортировке наркотических средств.

Язык это не меч, но ключ Язык это не меч, но ключ
2707

15 апреля 2016 года адвокатом девушки Сункаром Нурмагамбетовым было инициировано заявление (ходатайство) на имя генерального прокурора РК об ее экстрадиции. По словам адвоката, в случае оставления обвинительного приговора без изменения, семья Акжаркын Турлыбай, сторона защиты будут просить передать девушку в Казахстан.

6 мая пожизненный приговор был отменен, и дело направлено на дополнительное судебное рассмотрение. В ноябре 2016 года дело было рассмотрено повторно, но суд так и не вынес окончательного решения.

В сентябре 2018 года в СМИ выступил китайский адвокат казахстанки, который заявил, что дело Турлыбай до сих пор находится на рассмотрении у суда, который его пересматривает. Позднее 11 сентября Сункар Нурмагамбетов сообщил, что его коллега в КНР Сяо Чжаньдэ намерен обратиться в Верховный суд Китая из-за затянувшегося рассмотрения дела их подзащитной.

3 сентября 2019 года в Гуанчжой прошло заседание по возобновленному вновь уголовному делу в отношении Турлыбай.

27 декабря Гуанчжоуский суд оставил без изменения приговор о пожизненном заключении Акжаркын Турлыбай. В заседании приняли участие адвокаты, консул посольства Казахстана в КНР.

13 января 2020 года сообщалось, что Турлыбай могут экстрадировать в Казахстан.

Похожие материалы:

  1. Уали о поручении Токаева по праздничным выходным: Президент не поручал менять закон
  2. Назначен спецпредставитель президента Казахстана по Афганистану
  3. Токаев ожидает визитов наследного принца Саудовской Аравии и президента Турции в 2020 году
  4. Токаев поручил держать на особом контроле вопросы привлечения иностранной рабочей силы
  5. Политик Жанболат Мамай задержан и находится в управлении полиции в Каскелене

Новости партнеров

Загрузка...