Ситуация с Акжаркын Турлыбай находится на постоянном контроле президента РК

Нур-Султан. 11 марта. КазТАГ — Ситуация с приговоренной к пожизненному заключению в Китае казахстанкой Акжаркын Турлыбай находится на постоянном контроле президента РК Касым-Жомарта Токаева, сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

«Сегодня в средствах массовой информации вновь обсуждается вопрос о возможной передаче Казахстану гражданки нашей страны Акжаркын Турлыбай, осужденной судом КНР. (…) Касым-Жомарт Кемелевич поручил министерству иностранных дел и правоохранительным органам продолжить взаимодействие с китайскими коллегами. Ситуация находится на постоянном контроле у главы государства», — сообщил Уали в среду.

Также он напомнил, «что вопрос о судьбе Акжаркын Турлыбай был поставлен главой государства Касым-Жомартом Токаевым перед членом Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи», который недавно посетил Казахстан.

«Ранее президент Казахстана в ходе своего визита в Пекин в сентябре 2019 года призвал руководство КНР проявить гуманизм в отношении Акжаркын Турлыбай и содействовать ее возвращению в Казахстан», — резюмировал Уали.

Напомним, 15 июня 2015 года казахстанку Акжаркын Турлыбай в Китае приговорили к пожизненному лишению свободы. Девушка была задержана 3 марта 2014 года в аэропорту Гуанчжоу по подозрению в транспортировке наркотических средств.

15 апреля 2016 года адвокатом девушки Сункаром Нурмагамбетовым было инициировано заявление (ходатайство) на имя генерального прокурора РК об ее экстрадиции. По словам адвоката, в случае оставления обвинительного приговора без изменения, семья Акжаркын Турлыбай, сторона защиты будут просить передать девушку в Казахстан.

6 мая пожизненный приговор был отменен, и дело направлено на дополнительное судебное рассмотрение. В ноябре 2016 года дело было рассмотрено повторно, но суд так и не вынес окончательного решения.

В сентябре 2018 года в СМИ выступил китайский адвокат казахстанки, который заявил, что дело Турлыбай до сих пор находится на рассмотрении у суда, который его пересматривает. Позднее 11 сентября Сункар Нурмагамбетов сообщил, что его коллега в КНР Сяо Чжаньдэ намерен обратиться в Верховный суд Китая из-за затянувшегося рассмотрения дела их подзащитной.

3 сентября 2019 года в Гуанчжой прошло заседание по возобновленному вновь уголовному делу в отношении Турлыбай.

27 декабря Гуанчжоуский суд оставил без изменения приговор о пожизненном заключении Акжаркын Турлыбай. В заседании приняли участие адвокаты, консул посольства Казахстана в КНР.

13 января 2020 года сообщалось, что Турлыбай могут экстрадировать в Казахстан.