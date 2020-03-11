Алматы. 11 марта. КазТАГ – Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Алматинской области, сообщают казахстанские сейсмологи.

«Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 11 марта 2020 года в 13.06 алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 290 км на восток от города Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 11,1. Магнитуда MPV 4,5», — говорится в сообщении в среду.

Согласно карте, эпицентр располагался на территории Райымбекского района Алматинской области, между поселками Сумбе, Кетмень и Кольжат, на глубине 20 км.