Доллар подорожал в обменниках Нур-Султана и Алматы, в Шымкенте – подешевел

Алматы. 12 марта. КазТАГ – Доллар США в четверг относительно данных за среду подорожал в пунктах обмена валют Нур-Султана и Алматы, в Шымкенте – подешевел, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т395,5, а продажи – Т399,5.

В Алматы $1 в пунктах обмена валют покупают в среднем по Т395,5, а продают по Т397.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т395,4, а продажи – Т396,4.

Официальный курс доллара США, установленный на четверг Национальным банком Казахстана, составляет Т394,6.