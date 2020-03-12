Доллар подорожал в обменниках Нур-Султана и Алматы, в Шымкенте – подешевел

Алматы. 12 марта. КазТАГ – Доллар США в четверг относительно данных за среду подорожал в пунктах обмена валют Нур-Султана и Алматы, в Шымкенте – подешевел, сообщает Kurs.kz.
В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т395,5, а продажи – Т399,5.
В Алматы $1 в пунктах обмена валют покупают в среднем по Т395,5, а продают по Т397.
В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т395,4, а продажи – Т396,4.
Официальный курс доллара США, установленный на четверг Национальным банком Казахстана, составляет Т394,6.